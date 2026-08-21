Paula Pareto, campeona olímpica y traumatóloga: “En el entrenamiento lo físico es tan importante como lo mental”

Paula Pareto Foto: Instagram @paupareto

Paula Pareto aprendió temprano que 24 horas pueden alcanzar para perseguir dos sueños al mismo tiempo. Mientras se preparaba para competir al máximo nivel internacional en judo, estudiaba Medicina en la UBA. Repasa sus logros y sus dificultades en diálogo con Líderes TV.

Los viajes de tres horas hacia los entrenamientos eran también horas de estudio. Al llegar, cerraba los libros y concentraba toda su energía en el tatami.

Así construyó una carrera que terminaría haciendo historia. Medalla de bronce en Beijing 2008. Oro olímpico en Río 2016.

Pero detrás de las medallas hubo lesiones, frustraciones y momentos en los que seguir parecía imposible.

En 2011 le recomendaron médicamente que dejara el judo. Decidió seguir. Un mes después volvió a la competencia y ganó los Juegos Panamericanos.

“No existe éxito sin fracasos detrás”, dice. Podía llorar durante horas después de una derrota y al día siguiente levantarse para entrenar el doble.

También trabajó durante años con un psicólogo deportivo. Para ella, la fortaleza mental es tan importante como la preparación física.

Hoy es traumatóloga y realiza cirugías. Sus pacientes todavía se sorprenden cuando descubren que tienen enfrente a una campeona olímpica.

Durante la pandemia trabajó en el Hospital de San Isidro y en Tokio portó la bandera olímpica como representante de los trabajadores de la salud.

Pareto

Principales puntos de la entrevista con Paula Pareto

Inicios en el judo: Comenzó a practicar judo a los 9 años, impulsada por su padre, quien buscaba que ella y sus hermanos practicaran un deporte (2:23). Una niña introvertida: Cuenta que se inició en el judo acompañando a su hermano menor y que en esa época era bastante introvertida (3:24). Vocación por la medicina: Se interesó por la medicina a partir de su fascinación por el cuerpo humano y las clases de Biología, además de la influencia de su madre, que es médica (4:07). El significado del judo: Explica que la palabra judo significa “camino de la suavidad” y que la flexibilidad es uno de los principios fundamentales de la disciplina (5:34). Una enseñanza para la vida: Relata la historia de los árboles y la nieve que le enseñaron sus profesores: las ramas flexibles sobreviven porque dejan caer la nieve, mientras los troncos rígidos terminan quebrándose. Para ella, es una enseñanza aplicable a la vida (5:56). Disciplina y aprovechamiento del tiempo: Durante sus estudios de Medicina aprovechaba las horas de viaje en colectivo para estudiar y utilizaba al máximo cada momento disponible para combinar la carrera con el entrenamiento (7:30). El camino hacia el alto rendimiento: Asegura que no hubo un momento puntual en el que descubriera su potencial internacional, sino un proceso de formación con distintos entrenadores que contribuyeron a sus logros (8:38). Clasificación a los Juegos Olímpicos: Recuerda con sorpresa haber conseguido la clasificación para Beijing 2008 luego de competir en el Mundial de Río 2007, cuando todavía sentía que le faltaba mucho por crecer (9:50). Campeona del mundo: Se repasa el momento en que Pareto se consagró campeona mundial de judo, un logro que completó su colección de grandes títulos deportivos (10:38). Administración de las cargas: Explica que en el alto rendimiento es fundamental conocer las propias limitaciones y administrar correctamente las cargas de entrenamiento para evitar lesiones (12:14). La lesión de 2011: Sufrió una hernia de disco cervical que la obligó a detener completamente su actividad durante aproximadamente un mes y puso en duda su continuidad en el judo (13:38). Volver pese a la incertidumbre: Durante ese período tuvo que lidiar con la incertidumbre de no saber si podría regresar al mismo nivel, mientras sus compañeros se preparaban para una competencia importante (15:54). El apoyo del equipo: Destaca la importancia del acompañamiento de psicólogos, médicos, familiares y amigos para atravesar momentos difíciles durante su carrera deportiva (16:20). Regreso exitoso: Después de volver progresivamente a los entrenamientos, ganó el Juego Panamericano, pese a que la lesión continuó evolucionando y posteriormente requirió una operación (16:43). La importancia de la fortaleza mental: Considera que el entrenamiento psicológico es tan importante como el físico para un deportista de elite y que la mente puede ser determinante en deportes individuales (18:22). El trabajo con un psicólogo deportivo: Al principio dudaba de cuánto podía ayudarla el trabajo psicológico, pero terminó comprobando que le permitió concentrarse en su propio desempeño y no quedar atrapada en el juego de su adversaria (18:46). El valor de las medallas: Cuenta que cada medalla que consiguió fue una sorpresa y una confirmación de que el esfuerzo cotidiano había valido la pena (19:57). Reconocimiento en el Hospital de San Isidro: Recuerda con emoción el homenaje que recibió al regresar al hospital donde realizó cuatro años de prácticas médicas y destaca el apoyo de compañeros, docentes y médicos (21:37). El rol de la familia: Explica que el apoyo económico y emocional de sus padres fue fundamental para poder estudiar Medicina y competir en judo, especialmente porque se trata de un deporte amateur (22:54). Romper estereotipos de género: Destaca que haber sido una mujer referente en un deporte tradicionalmente asociado a los varones ayudó a mostrar que el deporte no tiene género y puede ser practicado por cualquiera (24:37). El deporte como espacio de igualdad: Recuerda que en Río 2016 tanto el judo femenino como el hockey masculino consiguieron medallas de oro, algo que considera positivo para que niños y familias entiendan que cualquier deporte puede ser practicado indistintamente por mujeres y varones (25:11). Café Pareto: Cuenta cómo nació el logo del emprendimiento familiar y explica que todos los integrantes de la familia participaron en su diseño y definición (26:07). La especialidad del café: Cuenta que entre los productos más buscados están los scons y una torta blanca de su propia creación, que comenzó a venderse después de que el público la pidiera tras verla en MasterChef (26:39).

Si algo resume su historia es lo que transmite a las nuevas generaciones: antes de decidir

que algo es imposible, hay que intentarlo.

Por Cecilia Luchía-Puig, de Líderes TV.