El avión argentino que hizo historia en Malvinas: el secreto del C-432 y su primer ataque contra la flota británica

Más de cuatro décadas después, el avión conserva las marcas de una historia extraordinaria Foto: Museo Nacional de Aeronáutica

Dentro de uno de los hangares del Museo Nacional de Aeronáutica, en Morón, descansa una máquina que parece detenida en el tiempo. Su fuselaje camuflado, sus alas triangulares y la matrícula C-432 cuentan una historia de riesgo, velocidad y supervivencia.

Este IAI Dagger, pilotado por el entonces capitán Norberto Dimeglio, encabezó una formación que atacó buques británicos durante la jornada recordada como el Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina en plena Guerra de Malvinas.

Del desierto de Medio Oriente al Atlántico Sur

La historia del C-432 comenzó lejos de la Argentina. El avión salió de la fábrica de Israel Aerospace Industries el 20 de julio de 1972, identificado originalmente como Nesher S-20.

En 1973 fue destinado al Escuadrón 117 de la Fuerza Aérea Israelí y operó durante la Guerra de Yom Kippur con el registro 527. Años después fue vendido a la Argentina y rebautizado como Dagger.

El IAI Dagger C-432 protagonizó una de las misiones más recordadas de la Guerra de Malvinas Foto: Museo Nacional de Aeronáutica

El modelo, desarrollado a partir de la familia francesa Mirage, era un cazabombardero supersónico con alas delta, un solo motor y capacidad para transportar bombas, cañones y tanques externos de combustible.

El futuro C-432 llegó al país por vía marítima en octubre de 1981. Pocos días más tarde realizó su primer vuelo argentino entre Aeroparque y Tandil. Apenas seis meses después tendría un papel central en el conflicto del Atlántico Sur.

1° de mayo de 1982: el comienzo del combate

Durante la madrugada del 1° de mayo de 1982, un bombardero británico Avro Vulcan atacó la Base Aérea Militar Malvinas. La aeronave lanzó 21 bombas durante la Operación Black Buck, cuyo objetivo era afectar la pista de Puerto Argentino.

Ese mismo día, la Fuerza Aérea Argentina organizó decenas de misiones con aviones Pucará, Skyhawk, Mirage, Dagger y Canberra. Hubo operaciones de ataque, defensa, reconocimiento, transporte y reabastecimiento.

El 1° de mayo de 1982 participó del primer ataque contra la flota británica Foto: Museo Nacional de Aeronáutica

Desde la Base Aérea Militar de San Julián, en Santa Cruz, despegó la escuadrilla“Torno”. Estaba integrada por el capitán Norberto Dimeglio en el C-432, el primer teniente César Román en el C-412 y el teniente Gustavo Aguirre Faget en el C-407.

El C-432 llevaba dos bombas Expal de 250 kilos, cañones internos DEFA de 30 milímetros y tres tanques externos de 1.300 litros. La misión exigía llegar hasta las islas, atacar y conservar el combustible necesario para regresar al continente.

Un ataque a pocos metros del mar

Para evitar la detección de los radares, los pilotos realizaron la aproximación final a muy baja altura. Volar casi pegados al mar reducía el tiempo de reacción de las defensas enemigas, pero también dejaba un margen mínimo ante cualquier error, falla mecánica o cambio meteorológico.

Al llegar a la zona del objetivo, los aviadores divisaron una formación naval británica. Entre los buques se encontraban el destructor HMS Glamorgan y las fragatas HMS Arrow y HMS Alacrity.

El avión argentino que hizo historia en Malvinas Foto: Museo Nacional de Aeronáutica

Los Dagger iniciaron el ataque mientras las embarcaciones maniobraban y respondían con fuego defensivo. La escuadrilla lanzó sus bombas y utilizó los cañones de 30 milímetros contra los barcos. Los registros argentinos señalaron impactos sobre uno de los buques.

El C-432 regresó a San Julián a las 18.25, ligeramente averiado por esquirlas. Desde aquel momento quedó asociado al primer ataque de la Fuerza Aérea Argentina contra la flota británica en Malvinas.

Las otras misiones del C-432

La acción del 1° de mayo fue la más conocida, pero no la única. El avión realizó varias salidas durante el conflicto, incluidos ataques contra objetivos navales y terrestres, una misión de diversión y vuelos que no pudieron completar el ataque por razones operativas o meteorológicas.

El 21 de mayo, el C-432 quedó temporalmente fuera de servicio por una falla en su motor Atar, aunque fue reparado dos días después. El 29 de mayo volvió a operar contra objetivos navales como integrante de la escuadrilla “León”.

El Dagger tenía una limitación determinante: no podía reabastecerse en vuelo. Cada misión requería cálculos precisos porque la autonomía podía representar la diferencia entre regresar a la base o quedar sin combustible sobre el Atlántico.

De avión de combate a pieza histórica

Después de la guerra, el C-432 continuó en servicio y fue modernizado al estándar Finger IIIB entre 1986 y 1987.

El 16 de agosto de 2013 llegó al Museo Nacional de Aeronáutica. Allí fue restaurado para recuperar el aspecto que tenía durante el conflicto, incluyendo su esquema de pintura y sus marcas de identificación.

Hoy comparte espacio con otras aeronaves históricas, como el IA-58 Pucará, los A-4 Skyhawk, el Mirage III, el Canberra y el helicóptero Chinook H-91.

Más que una máquina, el C-432 representa el trabajo de pilotos, mecánicos, técnicos, operadores de radar y armeros. Según la Fuerza Aérea, durante el conflicto se concretaron 445 salidas de combate efectivas, además de numerosas operaciones de transporte, reconocimiento y reabastecimiento.

A más de cuatro décadas de aquel 1° de mayo, el Dagger permanece en silencio dentro de un hangar de Morón. Ya no atraviesa el Atlántico ni vuela a pocos metros del mar, pero su matrícula conserva una historia inolvidable: C-432, el avión que participó del primer ataque de la Fuerza Aérea Argentina contra la flota británica en Malvinas.