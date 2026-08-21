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Estados Unidos cambia su estrategia ante la amenaza de los drones baratos: así protegerá sus bases militares

La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) busca reforzar la protección de sus bases ante la creciente amenaza de los drones de bajo costo. Nuevos sistemas de detección, guerra electrónica, láseres, microondas, camuflaje y blancos falsos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Drones: el gran flagelo de la guerra moderna.
Drones: el gran flagelo de la guerra moderna. Foto: Shield AI
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Los ataques con drones contra instalaciones militares en distintos países del Golfo Pérsico obligaron a la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) a acelerar la búsqueda de nuevas formas de defensa. Los vehículos aéreos no tripulados se convirtieron en una amenaza cada vez más accesible para distintos adversarios y plantean un desafío particular por su bajo costo y diversidad tecnológica.

El tema fue analizado durante una conferencia del Mitchell Institute for Aerospace Studies, titulada “Derrotar a los drones: el imperativo para el personal de la USAF en la defensa contra pequeños UAV”. Allí, especialistas plantearon una serie de medidas para reforzar la protección de las bases estadounidenses frente a sistemas aéreos no tripulados.

Ejército de Estados Unidos. Foto: REUTERS
El Ejército de los Estados Unidos tiene que adaptarse a la guerra moderna con drones.

Una hoja de ruta para enfrentar la amenaza de los drones

Los expertos propusieron una hoja de ruta basada en siete medidas principales. Entre ellas se encuentra la necesidad de que el Congreso y el Departamento de Guerra proporcionen recursos adicionales, tanto en personal como en equipamiento, para fortalecer las defensas activas y pasivas de las bases.

Otra de las recomendaciones apunta a incorporar sistemas escalonados de alerta temprana y neutralización, tanto terrestres como aéreos. El objetivo es establecer una defensa en profundidad que permita detectar los drones con anticipación y responder de acuerdo con las características de cada amenaza.

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También se planteó modificar el sistema de mando y control de las bases aéreas. En particular, los especialistas consideran necesario transformar el Centro de Operaciones de Defensa de la Base (BDOC) para adoptar un enfoque más centrado en las operaciones aéreas.

La estrategia incluye además el desarrollo de una doctrina de contraataque aéreo ofensivo contra sistemas no tripulados y la implementación de posturas específicas de protección frente a drones.

El problema del costo y la velocidad de respuesta

Uno de los principales desafíos es económico. Los drones utilizados en ataques pueden tener precios que van desde unos pocos cientos de dólares hasta alrededor de 50.000 dólares, mientras que algunos sistemas de defensa convencionales cuestan millones.

Esta diferencia hace que utilizar un interceptor extremadamente costoso contra un dron barato pueda resultar poco sostenible. Por eso, los especialistas consideran necesario desarrollar nuevas capacidades de defensa de punto que permitan responder de manera más rápida y proporcional.

La amenaza también es compleja porque los UAV pueden volar a distintas alturas, utilizar materiales diferentes y emplear múltiples tipos de propulsión. Esa variedad dificulta establecer una única solución para detectarlos y neutralizarlos.

Radar, sensores y guerra electrónica contra los UAV

La defensa de las bases requiere, según los expertos, un sistema integrado que combine diferentes sensores. A los radares tradicionales podrían sumarse sensores acústicos, infrarrojos y sistemas instalados en plataformas aéreas, con el objetivo de detectar drones desde diferentes ángulos.

Radares para interceptar drones. Foto: @zonamilitar1

Otro aspecto central es el dominio del espectro electromagnético. Las fuerzas estadounidenses buscan mejorar su capacidad para detectar, interferir o neutralizar las comunicaciones utilizadas por determinados drones.

Para ello, se analizan tecnologías como microondas, láseres y emisores de radiofrecuencia, que pueden complementar los sistemas cinéticos tradicionales.

La coordinación con los sistemas de defensa aérea del Ejército de Estados Unidos también aparece como una prioridad para evitar zonas sin cobertura y mejorar la respuesta conjunta.

Camuflaje y blancos falsos para proteger las bases

La estrategia no se limitaría a derribar los drones. Los especialistas también recomiendan adoptar medidas pasivas para reducir el riesgo de daños en las instalaciones militares.

Entre ellas aparecen el camuflaje de equipos y posiciones sensibles, además del despliegue de blancos falsos que puedan desviar a los sistemas autónomos atacantes.

El objetivo final es aumentar la capacidad de las bases para detectar, resistir y continuar operando bajo ataques con drones. En un escenario donde los UAV son cada vez más baratos, numerosos y difíciles de identificar, la USAF busca combinar tecnología, guerra electrónica, sensores y nuevas tácticas para evitar que una amenaza de bajo costo pueda generar daños desproporcionados.

Estados UnidosArmas - armamentoDrones
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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