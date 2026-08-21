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Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller: “La eliminamos ya o estamos jodidos”

La investigación judicial incorporó conversaciones atribuidas al consultor argentino en las que se menciona la posibilidad de “eliminar” a Nadia Beller, mientras la Fiscalía boliviana intenta establecer quién planificó y ejecutó el ataque.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La policía boliviana escolta a Fernando Cerimedo a la salida del Palacio de Justicia tras el aplazamiento de la audiencia judicial por intento de asesinato de Nadia Beller.
La policía boliviana escolta a Fernando Cerimedo a la salida del Palacio de Justicia tras el aplazamiento de la audiencia judicial por intento de asesinato de Nadia Beller. Foto: REUTERS
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El análisis forense de uno de los teléfonos secuestrados a Fernando Cerimedo abrió un nuevo capítulo en la investigación por el ataque a tiros contra Nadia Beller. Según el expediente, los peritos recuperaron mensajes que la parte acusadora considera relevantes para determinar si el consultor argentino tuvo alguna participación en la planificación del hecho.

Cerimedo fue imputado en Bolivia por feminicidio en grado de tentativa como presunto autor intelectual del ataque ocurrido el 17 de agosto de 2026 en Santa Cruz de la Sierra. La acusación se encuentra en etapa de investigación y todavía no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal. Por su parte, la defensa rechaza las imputaciones y sostiene que el acusado no tuvo relación con la agresión.

Qué dicen los mensajes en el celular de Cerimedo

Entre las comunicaciones extraídas aparece un mensaje que menciona a Beller y plantea: “O la eliminamos ya o estamos jodidos”. En la misma conversación se consulta si el interlocutor conoce a una persona capaz de realizar “el trabajo”. El contenido fue atribuido a Cerimedo y los chats quedaron incorporados formalmente al expediente.

Está acusado de intento de femicidio
Los chats que complican a Fernando Cermiedo. Foto: Captura

También se recuperaron intercambios enviados directamente a Beller. Allí, el consultor habría intentado impedir que la abogada difundiera determinada información, bajo el argumento de que esa acción perjudicaría su vida y la de otras personas.

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Ahora, el análisis judicial deberá establecer el contexto, la fecha, la autenticidad, los destinatarios y la relación concreta de estas conversaciones con el ataque investigado.

La pericia había sido ordenada por la fiscal Yolanda Aguilera sobre el teléfono y la computadora que Cerimedo tenía cuando fue detenido. Los investigadores buscaban comunicaciones, archivos y otros rastros digitales que permitieran reconstruir los movimientos previos al atentado e identificar a quienes lo habrían organizado, financiado o ejecutado.

Está acusado de intento de femicidio
Los chats que complican a Fernando Cermiedo. Foto: Captura

Cómo fue el ataque contra Nadia Beller

La reconstrucción fiscal sostiene que Beller fue atacada frente al hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra. Dos personas que circulaban en una motocicleta y vestían como repartidores le dispararon antes de escapar con su teléfono y su cartera. La víctima recibió heridas en el cuello, el tórax y el brazo derecho, donde sufrió una fractura que requirió una intervención quirúrgica.

Beller sobrevivió y quedó bajo atención médica. En declaraciones posteriores afirmó que conservaba restos de proyectiles en el cuerpo y señaló a Cerimedo como supuesto responsable intelectual.

La Fiscalía también intenta identificar a los autores materiales. Entre los elementos reunidos hasta el momento figuran registros de comunicaciones, cámaras de seguridad, peritajes balísticos, dispositivos electrónicos y motocicletas que podrían estar vinculadas con el episodio.

Nadia Beller internada en el hospital tras el ataque a balazos. Foto: captura video.

La Fiscalía endureció su pedido de detención

Inicialmente se informó que el Ministerio Público pediría 180 días de prisión preventiva. Sin embargo, un escrito posterior solicitó como medida principal una detención preventiva sin plazo definido en el centro penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, en La Paz. Como alternativa, los fiscales mantuvieron el pedido de seis meses mientras continúa la investigación.

Según la acusación, la gravedad del delito imputado y los posibles riesgos procesales justificarían la medida más restrictiva. La decisión final corresponde a la Justicia boliviana, que debe evaluar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa antes de resolver la situación del acusado.

Qué declaró Cerimedo y cuál es la postura de su defensa

Ante la Fiscalía, Cerimedo reconoció que mantuvo con Beller una relación sentimental con interrupciones y afirmó que el vínculo continuó hasta el día del ataque. También declaró que viajó a La Paz durante la mañana del 17 de agosto y que Beller permaneció en el hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Su defensa negó cualquier responsabilidad y llegó a plantear públicamente la hipótesis de un autoatentado. La abogada Margarita Arce sostuvo que no existían pruebas contra su cliente y cuestionó la interpretación de los mensajes y las imágenes denunciadas por Beller. Esa versión contradice la hipótesis fiscal y deberá ser evaluada dentro del proceso judicial, junto con las evidencias técnicas.

Los próximos pasos de la causa

La investigación se concentra ahora en verificar la autenticidad y el contexto completo de las conversaciones recuperadas. Los especialistas deberán precisar desde qué dispositivo fueron enviadas, quiénes participaron, cuándo se produjeron y si existe una conexión objetiva con la preparación del ataque.

En paralelo, la Fiscalía podría disponer nuevas declaraciones, allanamientos o medidas sobre otras personas mencionadas en los dispositivos. La aparición de los chats fortalece la línea investigativa de la acusación, pero su alcance probatorio deberá ser definido por la Justicia. Hasta que exista una decisión firme, Cerimedo conserva la presunción de inocencia.

Fernando Cerimedo
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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