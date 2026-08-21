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Las medidas del Banco Central para contener la cotización del dólar en plena tensión cambiaria

El BCRA le canjeó al Tesoro bonos vinculados a la devaluación para estar cubierto hasta fines de septiembre. El objetivo, que la cotización de la divisa norteamericana no rompa la barrera de los $1500.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Banco Central; BCRA. Foto: NA
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En plena tensión cambiaria, el Banco Central busca intervenir para evitar que la cotización de la divisa norteamericana no rompa la barrera de los 1500 pesos.

Una de ellas fue el canje de títulos públicos entre la entidad y el Tesoro con el que el BCRA pretende sumar poder de fuego para vender bonos que ofrecen cobertura cambiaria en el mercado financiero.

Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS

Otro punto tiene que ver con la venta de dólar futuro. Con participación activa de inversores, requiere mayor presencia oficial para evitar un fuerte impacto.

El último punto apunta a disminuir la demanda de dólares en el mercado y mantener así el precio en torno a los $1500.

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Moneda estadounidense Foto: NA

Entre ellas aparecen la reducción del ritmo de acumulación de dólares por parte del BCRA y la tolerancia de un nivel de tasas en pesos mayor al que que podría impulsar a la actividad económica vía crédito.

El cierre de la cotización del día jueves 20 de agosto

Dólar Blue:

Compra $1.530 / Venta $1.550

Dólar Oficial:

Compra $1.465 / Venta $1.515

Dólar Mayorista:

Compra $1.488 / Venta $1.497

Dólar MEP:

Compra $1.522,3 / Venta $1.530,8

Dólar Contado con Liquidación (CCL):

Compra $1.584 / Venta $1.585,2

Dólar Tarjeta:

Venta $1.969,5

DólarBanco Central
Matias Greisert
Matias Greisert

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