Fue campeón con Diego Maradona en el Napoli, cayó en las adicciones y hoy vive en situación de calle

Pietro Puzone jugó con Diego Maradona en Napoli. Foto: Instagram @pietropuzone7official

Pietro Puzone fue uno de los mejores amigos de Diego Armando Maradona en el Napoli. Formado en el club, fue parte del plantel que conquistó el Scudetto y la Coppa Italia en la temporada 1986/87, de la mano del astro argentino.

Pero en la actualidad, el exfutbolista de 63 años está lejos de la gloria que alcanzó con el Gli Azzurri: atraviesa una situación crítica por las adicciones al alcohol y a las drogas y recientemente fue encontrado en la calle con el rostro ensangrentado y varias heridas en el cuerpo.

Fue el ambientalista Alessandro Cannavacciuolo quien vio a Puzone tirado en un banco, lo reconoció y pidió ayuda en redes sociales. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral y el exdelantero pudo sobrevivir gracias a los servicios médicos de emergencia, los trabajadores sociales y los vecinos de la zona, ya que de haber seguido en esas condiciones severas, su destino hubiera sido diferente.

Pietro Puzone fue encontrado en un banco en la calle. Foto: La Gazzetta dello Sport

Cannavacciuolo comentó que Puzone “actualmente está hospitalizado en la Clínica Villa dei Fiori para recibir el tratamiento y las pruebas necesarias”. Además, reconoció que “su situación era realmente grave. Llevaba días tendido en un banco bajo el sol abrasador, sin dejar de beber. No sé cuánto tiempo más hubiera sobrevivido”.

“Mientras tanto, también hemos iniciado el proceso legal y sociosanitario para garantizar la recuperación de Pietro”, expresó el ambientalista en diálogo con el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Quién es Pietro Puzone, el mejor amigo de Maradona en Napoli que hoy vive en situación de calle

Pietro Puzone nació en Acerra, un municipio italiano a sólo 14 kilómetros al noreste de Nápoles. Se formó como futbolista en Napoli y debutó en la primera división en 1981.

Tras un año a préstamo en el Cavese regresó al conjunto napolitano para la temporada 1984/85, donde se encontró con un recién llegado Diego Maradona, con quien se hizo muy amigo. Si bien fue cedido a Catania, se reincorporó al club en 1986 para formar parte del plantel que se consagró con la liga y la Copa de Italia.

Puzone jugó toda su vida en el fútbol italiano y se retiró en 1990. Tras abandonar el deporte, las adicciones al alcohol y las drogas lo llevaron a perder todo y a terminar viviendo en situación de calle.

Si bien durante y luego de la pandemia fue ayudado por el municipio de Acerra, el exfutbolista nunca logró recuperarse. En su cuenta de Instagram, se pueden ver varias fotos recordando sus tiempos en el Napoli, momentos compartidos con Maradona y hasta una imagen posando con una camiseta de Lionel Messi.

Pietro Puzone con una camiseta de Lionel Messi. Foto: Instagram @pietropuzone7official

La amistad de Pietro Puzone con Diego Maradona: el inolvidable partido a beneficio en el barro de Acerra

Durante los años que compartieron en Napoli, Puzone y Maradona forjaron un fuerte vínculo. “Cariñosamente me llamaba ‘Pedro’. En la cancha era un genio. Fuera de ella, siempre fue un caballero. El famoso partido benéfico de Acerra es el ejemplo perfecto”, declaró en 2025 en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

El encuentro quedó inmortalizado en un video histórico que retrata lo que fue (y es) Maradona. Tuvo lugar en 1985 y se jugó en una cancha de barrio que estaba totalmente embarrada, pero lo más importante era el fin solidario: ayudar a Luca Quarto, un chico que sufría una malformación labial.

El partido fue organizado por el propio Puzone y Diego, que recién había llegado al Napoli, se mostró dispuesto y comprometido a jugar pese a la oposición del presidente del club, Corrado Ferlaino, que acababa de pagar una millonada por su pase.

Pietro Puzone y el partido amistoso con Diego Maradona en el barro de Acerra. Foto: Instagram @pietropuzone7official

Durante dicha entrevista con La Gazzetta dello Sport, el exdelantero contó: “Necesitaban 64 millones de liras para la operación. Era el 18 de marzo de 1985; el día anterior habíamos jugado contra Atalanta: 1-0, con gol de Bertoni tras asistencia de Maradona. Llovía a cántaros y el árbitro era un policía de tránsito. Ferlaino estaba furioso con esa decisión. No alcanzamos la recaudación esperada con la venta de entradas, así que Diego extendió un cheque para cubrir el resto”.

Además, contó que el Diez le dio el brazalete de capitán y se sorprendió con el partido del argentino: “Hay un video que aún circula en redes sociales: Diego gambetea a todos y llega a la red con la pelota. Como el gol del siglo que marcaría después contra Inglaterra en el Mundial de México. En Acerra hasta metió el gol con la mano, pero en esa ocasión el árbitro se dio cuenta y lo anuló”.

Puzone hasta fue invitado al casamiento de Maradona y Claudia Villafañe en 1989. “Organizaron un vuelo para unos amigos desde Nápoles. Incluso fui a Las Vegas con Maradona e hicimos escala en Nueva York”, describió.

En us redes sociales, el exfutbolista suele publicar fotos con Diego Maradona en sus años en Napoli, recordando partidos juntos (como el benéfico en Acerra) y llenando de emotivas palabras sobre su amistad con el Diez.