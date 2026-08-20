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Los videos impactantes del terremoto en Perú: una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Las autoridades confirmaron que se produjeron deslizamientos y movimientos de tierra, mientras se sigue monitoreando la situación.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los videos impactantes del terremoto en Perú.
Los videos impactantes del terremoto en Perú. Foto: Captura
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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora. Los primeros reportes señalan que se produjeron deslizamientos y movimientos de tierra en zonas rurales, mientras que las autoridades indican que aún están monitoreando la situación.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que el movimiento “fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos” del país, como en las regiones sureñas de Arequipa, Cusco y Abancay, mientras que en Lima fue percibido levemente.

En redes sociales empezaron a circular imágenes de nubes de polvo causadas por deslizamientos de tierra en cerros de zonas cercanas a poblaciones, sin que se muestre si esto causó daños significativos. Aunque sí se puede observar rajaduras en las paredes o decoración de locales caída.

Los videos del terremoto en Perú

Impactantes imágenes del terremoto en Perú. Video: redes sociales
Impactantes imágenes del terremoto en Perú. Video: X @Aderly
Impactantes imágenes del terremoto en Perú. Video: X @daviddelapaz
Impactantes imágenes del terremoto en Perú. Video: Redes sociales

Qué se sabe del terremoto de magnitud 7,2 en Perú

El terremoto de magnitud 7,2 se registró cerca de las 13 (hora local), tuvo epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, y se produjo a una profundidad de 108 kilómetros. El sismo alcanzó una intensidad de III-IV.

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“Hacia el norte de Coracora puede haber afectación de casas. Una comisión multisectorial se está desplazando a hacer las verificaciones del caso”, indicó al canal estatal TVPerú el alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes.

Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que “por ahora no ha ocurrido nada crítico” pero continúan con la evaluación de la situación generada. Las autoridades descartaron, además, la posibilidad de un tsunami.

Cabe señalar que Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica mundial.

En julio pasado, la región de Junín (vecina de Lima) sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5,4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

TerremotoPerú
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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