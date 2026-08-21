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Muerte de un nene de 6 años en Santa Fe: qué reveló la autopsia y por qué su mamá sigue detenida

La autopsia de Izán Aguirre, el nene de 6 años encontrado muerto en San Justo, reveló un proceso de asfixia. Qué investiga la Fiscalía.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Izán Aguirre
Izán Aguirre Foto: Redes sociales / Instagram
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La investigación por la muerte de Izán Aguirre Mendoza, el nene de 6 años encontrado sin vida en una vivienda de San Justo, Santa Fe, continúa sumando elementos. Mientras la Fiscalía intenta reconstruir lo ocurrido durante sus últimas horas, la autopsia preliminar determinó que el fallecimiento se produjo por un proceso de asfixia.

Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento todavía no permitieron establecer cuál fue el mecanismo concreto de la muerte ni quién tuvo responsabilidad en el hecho.

La madre del chico permanece detenida preventivamente y recibe asistencia profesional. La medida no representa una condena ni una declaración de culpabilidad, ya que fue adoptada durante la etapa inicial de una investigación en la que todavía deben incorporarse peritajes, testimonios y análisis complementarios.

Las autoridades tampoco descartan que pueda surgir la posible intervención de otra persona.

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Qué indicó la autopsia del nene encontrado en San Justo

El examen forense se realizó en la morgue judicial de Santa Fe y estableció preliminarmente que Izán murió por asfixia. Este resultado aportó un dato central para orientar la causa, aunque no permitió explicar por sí solo cómo se produjo el fallecimiento.

Los investigadores aguardan los resultados de estudios bioquímicos y anatomopatológicos, los cuales podrían ofrecer información adicional sobre el mecanismo de la muerte y las circunstancias que la rodearon.

Santa Fe: Izán Aguirre, el nene de seis años que murió
Santa Fe: Izán Aguirre, el nene de seis años que murió Foto: Redes Sociales

Entre las posibilidades consideradas aparecen diferentes formas de asfixia. No obstante, ninguna de las hipótesis puede considerarse confirmada mientras no estén terminadas las pericias solicitadas por la Fiscalía.

El resultado preliminar de la autopsia deberá ser analizado junto con la evidencia recogida en la vivienda, las declaraciones testimoniales y la reconstrucción temporal del caso.

Otro elemento incorporado al expediente son los cabellos que habrían sido encontrados en una de las manos del chico. Las muestras deberán ser examinadas para identificar su origen y determinar si tienen relación directa con lo ocurrido.

Aunque ese indicio podría aportar información sobre los momentos previos al fallecimiento, su presencia no permite concluir de manera aislada que haya existido un forcejeo.

Cómo comenzó la investigación por la muerte de Izán

El caso salió a la luz el miércoles 19 de agosto, cuando la Policía recibió un aviso por una situación registrada en una casa del barrio Reyes, en la localidad santafesina de San Justo.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron al menor sin signos vitales. Poco después, el personal médico confirmó su fallecimiento.

La vivienda fue preservada para permitir el trabajo de la Policía de Investigaciones y de los especialistas de Criminalística. Los peritos buscaron huellas, rastros biológicos y otros indicios físicos que pudieran ayudar a reconstruir lo ocurrido.

El niño de 6 años que fue hallado muerto en Santa Fe. Foto: Facebook/Evelin Mendoza

Durante el procedimiento también se habrían secuestrado dispositivos electrónicos para su análisis. Además, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones del domicilio.

La reconstrucción contempla las horas anteriores al hallazgo, las declaraciones de familiares y los testimonios de vecinos. Uno de los elementos analizados es el relato de una persona que habría escuchado quejidos durante la madrugada.

Los investigadores también buscan establecer si alguien ingresó o salió de la propiedad durante el período considerado relevante para la causa.

Por qué la mamá del nene continúa detenida

La madre quedó detenida por disposición de la Fiscalía después de las primeras actuaciones realizadas en el domicilio.

Los investigadores consideran que existen elementos que deben ser evaluados para determinar si la mujer tuvo algún grado de responsabilidad. Al mismo tiempo, la pesquisa deberá establecer si existieron otras intervenciones vinculadas con la muerte del menor.

Santa Fe
Santa Fe Foto: Aire de Santa Fe

La detención constituye una medida preventiva dentro de una causa que sigue en desarrollo. La mujer no cuenta con una condena por este caso y conserva el principio de inocencia hasta que la Justicia determine lo sucedido.

De acuerdo con la información conocida durante las primeras horas de la investigación, no se habrían registrado antecedentes penales ni intervenciones previas de organismos de protección de la niñez vinculadas con la familia.

La sospechosa fue trasladada a la ciudad de Santa Fe para recibir evaluación psicológica y psiquiátrica. La audiencia imputativa deberá realizarse cuando los profesionales consideren que se encuentra en condiciones de participar del procedimiento judicial.

En esa instancia, la Fiscalía tendrá que comunicar formalmente el hecho investigado y la calificación legal provisoria.

Qué fiscales intervienen y cuáles son las pruebas pendientes

La investigación está encabezada por la fiscal de San Justo Daniela Montegrosso. También se incorporó María Laura Urquiza, integrante de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de Santa Fe, para colaborar con las medidas destinadas a reconstruir la secuencia del fallecimiento.

Entre las pruebas pendientes se encuentran los estudios complementarios de la autopsia, el análisis de los cabellos, las pericias sobre los dispositivos secuestrados y la revisión de cámaras de seguridad.

Cada uno de estos elementos podría ayudar a precisar qué pasó dentro de la vivienda y si hubo comunicaciones, movimientos o circunstancias relevantes durante las horas investigadas.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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