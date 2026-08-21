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Alquileres en Argentina: la ciudad donde un departamento cuesta $276.000 menos que en CABA

Mientras el precio de los alquileres continúa en aumento, una capital del norte argentino se destaca como la alternativa más económica entre las principales ciudades relevadas. Cuánto cuesta vivir allí y qué sucede en el resto del país.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Plaza principal de San Miguel de Tucumán
Plaza principal de San Miguel de Tucumán Foto: Gobierno Tucumán
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Encontrar un departamento a un precio razonable se convirtió en una tarea cada vez más compleja para miles de argentinos. Los valores continúan subiendo y, aunque la oferta se amplió en determinados mercados, la ubicación puede representar una diferencia de cientos de miles de pesos por mes.

En agosto de 2026, San Miguel de Tucumán aparece como la ciudad con los alquileres más económicos dentro de un relevamiento que analiza once grandes centros urbanos del país. Allí, el valor promedio de un departamento de dos ambientes es de $597.000 mensuales, una cifra considerablemente inferior a la registrada en destinos turísticos y ciudades vinculadas con actividades productivas de alta demanda.

El dato puede resultar decisivo para estudiantes, trabajadores remotos, familias pequeñas y personas que evalúan mudarse para reducir sus gastos. Sin embargo, el precio publicado de una vivienda es apenas una parte de la ecuación: también deben considerarse las expensas, el transporte, los servicios, la cercanía con el trabajo y las condiciones de actualización del contrato.

San Miguel de Tucumán, la ciudad con los alquileres más baratos

De acuerdo con los valores relevados, alquilar un departamento de dos ambientes en San Miguel de Tucumán demanda, en promedio, $597.000 por mes. En el extremo opuesto se encuentra Bariloche, donde una unidad de características similares alcanza los $1.328.335 mensuales.

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La diferencia entre ambas ciudades es de $731.335 cada mes. Esto significa que, tomando únicamente el valor mensual publicado y sin considerar aumentos, expensas o gastos de ingreso, un inquilino podría desembolsar casi $8,8 millones más durante un año por un dos ambientes en Bariloche.

San Miguel de Tucumán
Ni CABA ni Córdoba: la ciudad argentina con los alquileres más baratos Foto: Gobierno Tucumán

La comparación no implica que ambas plazas inmobiliarias sean equivalentes. Bariloche cuenta con una fuerte presión turística, alquileres temporarios y una demanda habitacional condicionada por su geografía. San Miguel de Tucumán, en cambio, posee otra dinámica urbana, una estructura de costos diferente y un mercado orientado principalmente a residentes permanentes.

Aun así, la brecha muestra con claridad cómo la ciudad elegida puede modificar por completo el presupuesto necesario para independizarse o comenzar una nueva etapa familiar.

Cuánto cuesta alquilar un departamento de dos ambientes

Los precios promedio de los departamentos de dos ambientes presentan diferencias marcadas entre las ciudades relevadas. Los valores informados para agosto de 2026 son los siguientes:

  • Bariloche: $1.328.335
  • Neuquén capital: $1.037.500
  • Posadas: $903.335
  • Mar del Plata: $862.000
  • Salta capital: $845.000
  • Mendoza capital: $833.330
  • Córdoba capital: $771.665
  • Santa Fe capital: $694.445
  • Rosario: $692.730
  • Bahía Blanca: $676.000
  • San Miguel de Tucumán: $597.000

En este escenario, Neuquén es la segunda ciudad más costosa, con un promedio superior al millón de pesos. Posadas, Mar del Plata, Salta y Mendoza también se ubican por encima de los $800.000 mensuales. En la zona media aparecen Córdoba, Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.

Una comparación adicional ayuda a dimensionar la distancia entre mercados. En la Ciudad de Buenos Aires, el precio promedio de un departamento de dos ambientes se ubicó en $873.668 mensuales, luego de registrar un incremento del 30,7% interanual.

De esta manera, San Miguel de Tucumán se encuentra aproximadamente $276.668 por debajo del promedio porteño, una diferencia que puede resultar determinante para una persona que tenga la posibilidad de trabajar o estudiar desde otra provincia.

Qué ocurre con los departamentos de tres ambientes

Para quienes necesitan una habitación adicional, Tucumán vuelve a ocupar el último lugar en la escala de precios. Un departamento de tres ambientes tiene un valor promedio de $896.250 mensuales en San Miguel de Tucumán.

Dentro del mismo segmento, Posadas alcanza los $1.240.000; Mendoza, $1.156.250; Mar del Plata, $1.125.000; Salta, $1.077.780; Rosario, $997.780; Bahía Blanca, $980.000; Córdoba, $956.665, y Santa Fe, $938.890.

San Miguel de Tucumán
La ciudad argentina donde alquilar cuesta $276.000 menos que en CABA Foto: Gobierno Tucumán

Estos números dejan en evidencia que sumar una habitación puede modificar de manera considerable el presupuesto familiar, especialmente en aquellas ciudades donde existe una fuerte demanda y una oferta limitada de propiedades destinadas al alquiler permanente.

Los alquileres aumentaron por encima de la inflación

Los precios más bajos no significan que el mercado tucumano esté ajeno a los aumentos. En las principales localidades del interior analizadas, los departamentos de dos ambientes subieron un 44% interanual, mientras que los de tres ambientes registraron un incremento promedio del 48%.

Durante el último trimestre considerado, las unidades de dos ambientes aumentaron un 9,02% y las de tres ambientes, un 8,30%. Además, el reporte señala que los incrementos interanuales continuaron por encima de la inflación general registrada para el mismo período.

Los indicadores, de todos modos, deben leerse como referencias y no como precios uniformes. Los valores pueden cambiar según la cantidad de ambientes, el barrio, la antigüedad del edificio, el estado de la unidad, las expensas y la ubicación exacta de la propiedad.

Por ese motivo, dos departamentos de características similares pueden tener precios diferentes, incluso cuando se encuentran dentro de una misma ciudad.

Qué hay que revisar antes de elegir una ciudad para mudarse

Un alquiler económico puede perder parte de su atractivo cuando se suman las expensas, los servicios o el costo del traslado cotidiano. Antes de firmar un contrato, es recomendable comparar el gasto total mensual y no observar únicamente el precio anunciado.

También es importante consultar:

  • El mecanismo de actualización del alquiler
  • La frecuencia de los aumentos
  • El índice establecido en el contrato
  • El monto del depósito
  • La garantía solicitada
  • Las expensas ordinarias
  • Los gastos de ingreso
  • El costo del transporte desde la propiedad
  • El estado general del departamento

La disponibilidad real también puede variar rápidamente. Una propiedad publicada a un valor conveniente puede recibir varias consultas en pocas horas, especialmente en ciudades universitarias o en barrios con buena conectividad.

Por eso, además de comparar precios, resulta fundamental verificar las condiciones del contrato, visitar la propiedad y calcular cuánto representará el alquiler dentro de los ingresos mensuales del hogar.

AlquileresTucumánPreciosTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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