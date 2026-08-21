ANSES paga este viernes 21 de agosto: quiénes cobran, calendario por DNI y cuánto recibirán con el bono

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 21 de agosto de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones. La jornada será especialmente importante para los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8, quienes podrán acceder a sus haberes de acuerdo con el tipo de prestación que reciben.

El cronograma incluye a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y personas que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE). También permanecen habilitados pagos correspondientes a Maternidad y asignaciones de pago único.

Quiénes cobran ANSES este viernes 21 de agosto

Según el calendario previsto para agosto de 2026, este viernes recibirán sus pagos los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo , con DNI terminado en 8.

Titulares de la AUH , con documentos finalizados en 8.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo , con DNI terminado en 8.

Titulares de la Asignación por Embarazo , con documentos terminados en 8.

Personas que cobran la Asignación por Maternidad , sin distinción por terminación de DNI.

Beneficiarios de asignaciones de pago único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción, para todas las terminaciones de documento.

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Los principales pagos organizados por número de documento continuarán el lunes 24 de agosto, cuando llegue el turno de los titulares cuyos DNI terminan en 9.

Cuánto cobran los jubilados con el bono de ANSES

Los haberes previsionales de agosto incorporan una actualización del 1,89%. Con este incremento, la jubilación mínima se ubica en $419.775,93. A esa cifra se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes reciben los ingresos previsionales más bajos.

De esta manera, un jubilado o pensionado que perciba el haber mínimo y acceda al refuerzo completo podrá cobrar aproximadamente $489.775,93. El bono no se integra de manera permanente al haber mensual, sino que se abona como un complemento extraordinario. Quienes cobran más que la mínima podrían recibir un monto proporcional, siempre que se encuentren dentro del límite fijado para acceder al beneficio.

Es importante verificar la liquidación individual, ya que el importe final puede variar según la prestación, los descuentos aplicados, los complementos y la situación particular de cada titular.

Cuándo cobran los DNI terminados en 9

Las personas que cobran una jubilación o pensión de hasta un haber mínimo y poseen un DNI terminado en 9 tendrán acreditado el dinero el lunes 24 de agosto. Esa misma fecha se aplicará a los titulares de la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la AUE con idéntica terminación de documento.

ANSES cobros Foto: ANSES

Este esquema se organizó teniendo en cuenta el feriado del lunes 17 de agosto. Como consecuencia, el calendario se reanudó el martes 18 y avanzó de manera escalonada hasta el viernes 21, antes de completar las terminaciones pendientes el lunes siguiente.

Calendario para jubilados que superan el haber mínimo

Una vez finalizado el pago a quienes cobran hasta el haber mínimo, ANSES comenzará a depositar las jubilaciones y pensiones que superan ese valor. Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

A diferencia de los pagos correspondientes al haber mínimo, este tramo reúne dos terminaciones de DNI por jornada.

Fechas de cobro de la Prestación por Desempleo

El calendario de la Prestación por Desempleo comenzará el lunes 24 de agosto y se distribuirá de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Las fechas pueden consultarse nuevamente antes de concurrir a una entidad bancaria, especialmente si se produce una modificación administrativa en el cronograma.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Para conocer la información personalizada, el beneficiario puede ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deberá buscar la opción vinculada con Cobros o consultar la liquidación de la prestación correspondiente.

También es recomendable revisar la cuenta bancaria asociada. Una vez acreditado el dinero, no es obligatorio retirarlo completamente ese mismo día. Los fondos pueden utilizarse mediante tarjeta de débito, operaciones electrónicas o billeteras virtuales habilitadas.

Qué hacer si el pago de ANSES no aparece acreditado

Si el depósito no figura durante la fecha prevista, primero se aconseja verificar que la terminación del DNI coincida con el calendario de la prestación. Después deberá revisarse la liquidación en Mi ANSES y comprobarse que la cuenta bancaria continúe activa.

Ante una demora, el titular puede comunicarse con los canales oficiales de ANSES o solicitar atención para revisar su expediente. No se deben compartir claves, contraseñas ni códigos de seguridad por mensajes, llamadas telefónicas o redes sociales.