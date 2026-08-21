Javier Milei viaja este viernes a Rosario para participar del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio

Javier Milei viaja a Rosario para participar del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio. Foto: NA

El presidente Javier Milei encabezará este viernes el acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en lo que representará su tercera visita consecutiva a la institución. La participación del mandatario fue confirmada por la propia entidad bursátil, que ya coordinó los detalles operativos junto al equipo de Protocolo de Presidencia y Casa Militar.

La actividad también marcará el debut de Pablo Bortolato como anfitrión en su rol de presidente de la Bolsa rosarina, en una jornada que reunirá a referentes del sector agroexportador, financiero y pyme.

Javier Milei regresa a Rosario para el aniversario de la Bolsa de Comercio

Bortolato destacó la predisposición del jefe de Estado para participar de este tipo de encuentros empresariales y remarcó su vínculo con el ámbito financiero.

Javier Milei encabezará este viernes el acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Foto: NA

“Le mandamos la invitación y contestó enseguida. Al ser una persona de los mercados, se siente cómodo en estos ámbitos. Ya fue a la de Córdoba, a la de Buenos Aires y esta es la tercera vez que viene”, señaló el titular de la BCR en declaraciones radiales.

Si bien por el momento no trascendieron anuncios oficiales, la presencia del presidente vuelve a colocar a la Bolsa de Comercio de Rosario como uno de los principales escenarios de diálogo entre el Gobierno de la Nación y los sectores productivos del interior del país.

Belgrano Cargas y logística: los temas que preocupan a la Bolsa de Rosario

Entre las prioridades que la entidad mantiene en agenda figura la reactivación y licitación de las líneas ferroviarias de carga, especialmente el Belgrano Cargas, considerado un eje estratégico para el transporte de la producción proveniente del NOA y el NEA hacia los puertos del Gran Rosario.

La participación de Javier Milei fue confirmada por la propia entidad bursátil, que ya coordinó los detalles operativos. Foto: Prensa

En contexto, un consorcio de empresas agroexportadoras vinculadas a la Bolsa mantiene interés en participar del eventual proceso de concesión que impulse la Nación.

La cuestión logística se complementa con otros reclamos históricos vinculados a la infraestructura regional. Desde la entidad destacaron recientemente decisiones del Gobierno nacional como el traspaso de la ruta A012 a la órbita de la provincia de Santa Fe y la apertura de licitaciones privadas para corredores viales, iniciativas que también habían sido reclamadas por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Retenciones: la posición de la Bolsa frente al plan económico del Gobierno

Otro de los puntos centrales para el sector continúa siendo la reducción de los derechos de exportación. Sin embargo, desde la conducción de la BCR evitaron plantear exigencias inmediatas al Ejecutivo y manifestaron coincidencias con la estrategia gradual que impulsa el equipo económico.

“Pregonamos siempre con la baja de retenciones y sabemos que su equipo económico quiere que se haga, pero somos coincidentes de que en este momento no estarían las condiciones para que bajen ahora mismo”, sostuvo Bortolato.

Javier Milei brindará un discurso ante representantes de los sectores agroexportador, financiero y pyme. Foto: NA

La postura refleja una mirada compartida respecto de la necesidad de avanzar hacia una reducción progresiva de la carga tributaria sobre las exportaciones, aunque supeditada a las condiciones macroeconómicas.

Según el cronograma previsto, Milei arribará al Aeropuerto Internacional de Rosario cerca de las 19:00 (hora argentina). Desde allí se trasladará en helicóptero hasta la helipista de Prefectura Naval y luego continuará por vía terrestre hasta la sede central de la Bolsa.

El acto comenzará antes de las 20:00 con un breve saludo protocolar entre el presidente, las autoridades de la entidad, el gobernador Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Posteriormente, Milei brindará un discurso ante un auditorio integrado por representantes de los sectores agroexportador, financiero y pyme, en una nueva señal de cercanía con uno de los principales actores económicos del país.