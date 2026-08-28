Así es la casa autosustentable de Elena Roger en Tierra del Fuego: hecha con 3.000 latas de aluminio, 333 neumáticos y 5.000 botellas de plástico

Casa de Elena Roger Foto: -

Elena Roger no solo brilla sobre los escenarios más prestigiosos del mundo. Comprometida con el cuidado del medio ambiente, la artista llevó su conciencia ecológica a la vida cotidiana y decidió construir una casa autosustentable en Tierra del Fuego. Para hacerlo, se apoyó en el conocimiento de especialistas y apostó por un proyecto innovador que combina reciclaje, eficiencia energética y respeto por la naturaleza.

Reconocida por su trayectoria en Broadway, Londres y por su aclamada interpretación de Edith Piaf, la cantante y actriz argentina encontró una nueva forma de expresar sus convicciones fuera de los teatros. Su vivienda, levantada con miles de materiales reciclados, refleja su fuerte compromiso con las causas ambientales y su búsqueda de un estilo de vida más sostenible.

Comprometida con el cuidado del medio ambiente, la artista llevó su conciencia ecológica a la vida cotidiana y decidió construir una casa autosustentable en Tierra del Fuego. Foto: @elenarogerreal en Instagram

Qué es Nave Tierra y cómo nació el proyecto sustentable en Tierra del Fuego

El proyecto, bautizado Nave Tierra, nació del sueño compartido de Elena Roger y Mariano Torre, quienes decidieron apostar por una forma de habitar más armónica con el entorno. Para concretarlo, contaron con el asesoramiento del reconocido arquitecto estadounidense Michael Reynolds, pionero en arquitectura sustentable, con quien trabajaron de cerca para transformar materiales descartados en los principales componentes de la vivienda.

La iniciativa no solo representó un desafío constructivo, sino también una declaración de principios. A través del reciclaje de elementos que habitualmente terminan como residuos, la pareja logró levantar un hogar eficiente y de bajo impacto ambiental, capaz de aprovechar los recursos naturales y reducir el consumo energético. El resultado es una casa que combina innovación, conciencia ecológica y un fuerte compromiso con el cuidado del planeta.

Una casa que combina innovación, conciencia ecológica y un fuerte compromiso con el cuidado del planeta. Foto: @elenarogerreal en Instagram

El rol de Elena Roger y Mariano Torre en la construcción de la vivienda ecológica

La vivienda que Elena Roger imaginó junto a Mariano Torre tomó forma gracias al trabajo colectivo de unas 70 personas que participaron de la construcción durante 25 días. En menos de un mes, el proyecto Nave Tierra quedó terminado y se convirtió en un ejemplo de arquitectura sustentable en el extremo sur del país.

Con una superficie de 60 metros cuadrados, la construcción se convirtió en la primera vivienda autosustentable de la Argentina de carácter público, ya que, si bien existen otros proyectos similares, pertenecen a propietarios privados. Este aspecto le otorgó un valor adicional a la iniciativa, que busca demostrar que este tipo de desarrollos pueden replicarse a mayor escala.

Elena Roger tiene la primera vivienda autosustentable de la Argentina de carácter público. Foto: @elenarogerreal en Instagram

Según explicaron Elena Roger, Michael Reynolds y Mariano Torre, la casa fue edificada casi en su totalidad con materiales reutilizados y de bajo costo, provenientes de elementos en desuso. Gracias a sus características constructivas y a las adaptaciones realizadas durante el proyecto, la vivienda logró cumplir con las normativas locales y obtener la homologación necesaria para ser reconocida oficialmente como una casa apta para habitar.

Materiales de descarte: miles de botellas, latas y neumáticos reciclados en Ushuaia

Ubicada en Tierra del Fuego, la casa llama la atención tanto por su diseño como por los materiales utilizados en su estructura. Para levantarla se reutilizaron 3.000 latas de aluminio, 333 neumáticos, 5.000 botellas de plástico y 3.000 botellas de vidrio, elementos que fueron transformados en recursos constructivos. El resultado es una vivienda innovadora que demuestra cómo el reciclaje a gran escala puede convertirse en una solución concreta para reducir el impacto ambiental y promover un estilo de vida más sostenible.

Ubicación estratégica: la casa autosustentable frente al Canal de Beagle

Ubicada en un punto privilegiado de Ushuaia, con vistas al imponente Canal de Beagle, la Nave Tierra se convirtió en una de las construcciones más innovadoras de Tierra del Fuego. Hoy forma parte del circuito turístico y cultural de la ciudad y recibe visitantes interesados en conocer de cerca su sistema de funcionamiento. A través de recorridos guiados, el público puede descubrir cómo esta vivienda aprovecha los recursos naturales para generar energía, regular la temperatura y reducir al mínimo su impacto ambiental.

Canal de Beagle. Foto: NA

Además de su perfil sustentable, el espacio también funciona como un centro para actividades artísticas y culturales. Su diseño semicircular favorece el ingreso de luz natural durante gran parte del día, mientras que sus paredes térmicas ayudan a conservar el calor incluso en uno de los climas más extremos del país. Entre sus características más llamativas se encuentra un río subterráneo que abastece el invernadero interno, creando un ambiente saludable y autosuficiente que combina bienestar, eficiencia energética y una estrecha conexión con la naturaleza fueguina.

Cómo funciona el sistema de calefacción térmica y el río subterráneo en Nave Tierra

Uno de los aspectos más innovadores de la Nave Tierra es su sistema de calefacción pasiva, diseñado para mantener una temperatura confortable durante todo el año sin depender de fuentes de energía convencionales. La vivienda aprovecha la orientación solar, los grandes ventanales y las paredes construidas con neumáticos rellenos, que actúan como masa térmica y almacenan el calor durante el día para liberarlo gradualmente por la noche. De esta manera, se reduce significativamente el consumo energético, incluso en las bajas temperaturas características de Tierra del Fuego.

El hogar de Elena Roger posee un sistema de calefacción pasiva, diseñado para mantener una temperatura confortable durante todo el año sin depender de fuentes de energía convencionales. Foto: @elenarogerreal en Instagram

Otro de sus elementos distintivos es el río subterráneo que recorre la casa y forma parte de un circuito pensado para optimizar el uso del agua. Este sistema permite nutrir las plantas del invernadero interior, creando un microclima que favorece el crecimiento de vegetación durante todo el año. Gracias a esta combinación de recursos naturales, la Nave Tierra consigue un ambiente saludable, con aire renovado de forma constante y condiciones que promueven el bienestar de quienes la habitan o la visitan.

Tol-Haru: por qué la primera casa autosustentable de Sudamérica hoy pertenece al Estado

Aunque nació como una experiencia impulsada por Elena Roger, Mariano Torre y el arquitecto Michael Reynolds, la vivienda fue concebida desde el inicio como un proyecto con impacto comunitario. Por ese motivo, Tol-Haru, como también se conoce a la Nave Tierra de Ushuaia, pasó a formar parte del patrimonio estatal, con el objetivo de promover la educación ambiental y difundir alternativas de construcción sustentable adaptadas a los desafíos climáticos de la región.

Gracias a esta condición pública, el espacio permanece abierto a vecinos y turistas que desean conocer de cerca su funcionamiento. Lejos de ser una vivienda privada, hoy opera como un centro de divulgación donde se realizan visitas guiadas y actividades culturales que muestran cómo materiales reciclados, energías renovables y sistemas naturales de aprovechamiento del agua pueden integrarse en una construcción eficiente. Su valor radica no solo en la innovación arquitectónica, sino también en su rol como herramienta educativa para fomentar prácticas más responsables con el medio ambiente.