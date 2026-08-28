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Avanza el nuevo túnel hacia Aeroparque: la obra que transformará el norte de Buenos Aires

El Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa avanza con excavaciones mediante el método alemán, una técnica utilizada para trabajar de forma segura en el terreno cercano al Río de la Plata.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa.
Nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa. Foto: buenosaires.gob.ar
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El Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa avanza con una compleja obra subterránea en el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajos utilizan un sistema de excavación conocido como método alemán, pensado para reducir el riesgo de desprendimientos en un terreno inestable por la cercanía con el Río de la Plata. La obra apunta a mejorar la conexión con Aeroparque y Ciudad Universitaria.

Cómo avanza la construcción del paso bajo nivel

Actualmente continúan las excavaciones de los túneles, una de las etapas más complejas del proyecto. Para facilitar el ingreso del personal, las herramientas y la maquinaria, se construyeron dos pozos de ataque ubicados en los extremos del futuro paso bajo nivel.

Nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa. Foto: buenosaires.gob.ar

Cada uno de estos pozos tiene aproximadamente cuatro metros de diámetro y 12 metros de profundidad. Desde allí se realizan las tareas de excavación y se trasladan hacia el exterior los materiales y escombros extraídos durante los trabajos.

En el sector más profundo se construyó además un túnel transversal, que conecta los distintos corredores que forman parte del proyecto. Uno de ellos corresponde a una galería de drenaje que recorre los aproximadamente 70 metros de longitud previstos para el futuro paso.

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La función de esta estructura es fundamental para poder continuar con los trabajos: permite deprimir el nivel de la napa de agua. El líquido que ingresa es conducido hacia la galería y posteriormente extraído mediante bombas, de modo que las excavaciones puedan realizarse en condiciones más seguras y con el terreno lo más seco posible.

Qué es el método alemán

Las primeras excavaciones se realizaron mediante martillos neumáticos y personal especializado. El próximo paso consiste en avanzar sobre los laterales de los túneles para construir mediante hormigón los denominados hastiales, que funcionarán como estructuras de apoyo para la cubierta.

El proyecto contempla tres hastiales, dos ubicados a los costados y uno central. Este último permitirá dividir los dos sentidos de circulación del paso bajo nivel.

Una vez terminadas estas estructuras, comenzarán las excavaciones principales para completar la bóveda y la solera, correspondientes al techo y al piso del túnel.

Para los túneles troncales se utilizará el denominado sistema alemán, que contempla el empleo de retroexcavadoras de mediano porte y un posterior perfilado manual. El método permite trabajar de manera progresiva y controlada para reducir el riesgo de movimientos o desprendimientos del terreno.

También colocan pilotes para reforzar la obra

Mientras avanzan las tareas subterráneas, continúa la colocación de pilotes, que tendrán un papel fundamental en la estabilidad de la infraestructura.

Estos elementos no solamente contribuirán a sostener el paso bajo nivel, sino también el denominado Anillo La Pampa, una estructura destinada a favorecer la circulación de peatones y bicicletas.

El proyecto busca combinar así una nueva conexión vehicular subterránea con infraestructura destinada a formas de movilidad no motorizadas.

El principal beneficio cuando esté terminada

Una vez completada, la obra permitirá mejorar la conexión entre el norte de la Ciudad, el Río de la Plata, Aeroparque y Ciudad Universitaria.

El principal impacto estará relacionado con la reducción de los tiempos de viaje. Según explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante las horas pico los vecinos podrán ahorrar más de la mitad del tiempo necesario para trasladarse desde La Pampa y Figueroa Alcorta hasta Aeroparque, al evitar el recorrido por el sector de Parque Norte y Tierra Santa.

Nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa. Foto: buenosaires.gob.ar

Además, la nueva infraestructura permitirá que docentes y estudiantes que concurren a Ciudad Universitaria puedan llegar con mayor rapidez.

De esta manera, el Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa busca convertirse en una conexión estratégica para el norte porteño, al reducir tiempos de circulación y mejorar simultáneamente los desplazamientos vehiculares, peatonales y en bicicleta.

Obra de construcciónObra públicaCiudad de Buenos Aires
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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