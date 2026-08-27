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Chau Chacho: Eduardo Coudet fuera de River, el club dará una conferencia con el DT para anunciar su salida tras la eliminación

El DT de River anunciará este jueves a las 15 en una conferencia de prensa que dejará su cargo al frente del equipo, luego de una racha muy mala de resultados y un ciclo para el olvido.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Eduardo “Chacho” Coudet renuncia a River.
Eduardo “Chacho” Coudet renuncia a River. Foto: NA
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La eliminación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana marcó el final del ciclo de Eduardo “Chacho” Coudet. El entrenador dejará su cargo luego de una serie de malos resultados y el creciente malestar de los hinchas. El anuncio oficial se realizará este jueves en una conferencia junto al presidente Stefano Di Carlo.

Coudet dará una conferencia de prensa en el Monumental para anunciar su salida. Foto: NA.

Coudet anunciará su salida de River

Coudet brindará una conferencia de prensa este jueves desde las 15 en el Monumental, acompañado por Di Carlo. Allí se confirmará su salida de River, después de la eliminación ante Independiente Santa Fe, que se impuso por penales y profundizó la crisis deportiva del equipo.

Luego del encuentro, el entrenador mantuvo una extensa reunión con Di Carlo y otros dirigentes. La charla se extendió hasta cerca de la 1.30 de la madrugada y no arrojó una decisión inmediata. Sin embargo, durante la mañana trascendió que Coudet había tomado la determinación de no continuar al frente del plantel.

La postura del técnico también quedó relacionada con una frase que había pronunciado tres semanas atrás, después de la derrota ante Tigre en Núñez: “Si le hago mal a River, saludo a todos con beso y un abrazo y me voy”.

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El plantel tiene previsto regresar a los entrenamientos a las 15.30. En principio, las prácticas quedarían bajo la conducción de Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, y Leonardo Ponzio, integrante de la estructura del Fútbol Profesional.

Un ciclo marcado por los malos resultados

La breve etapa de Coudet al frente de River estuvo atravesada por resultados negativos y cuestionamientos al funcionamiento del equipo. La eliminación de la Copa Sudamericana fue el golpe definitivo, pero se sumó a una serie de actuaciones que habían generado preocupación entre los dirigentes y los hinchas.

River también quedó eliminado de la Copa Argentina en los 16avos de final, luego de perder 3-1 frente a Aldosivi en Salta. A esto se agrega su situación en el torneo Clausura, donde ocupa el anteúltimo lugar de la Zona B, únicamente por encima del propio Tiburón.

El panorama tampoco es favorable en la tabla anual. El equipo aparece en el undécimo puesto, fuera de las posiciones que otorgan clasificación a competencias internacionales para 2027.

Los resultados generan todavía más frustración debido a la importante inversión realizada por el club durante el mercado de pases. River destinó alrededor de 70 millones de dólares para reforzar un plantel que incorporó figuras de peso como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi.

Eduardo Coudet se va de River tras un paso muy mal por el club. Foto: X @RiverPlate

La bronca de los hinchas y el futuro de River

La eliminación frente a Independiente Santa Fe provocó fuertes reclamos en el Monumental. Los socios expresaron su enojo y entonaron cánticos contra la dirigencia y el plantel, mientras que también pidieron el regreso de Ramón Díaz, histórico entrenador del club que actualmente se encuentra sin trabajo.

Con la salida de Coudet, River deberá definir rápidamente quién asumirá el cargo y conducirá al equipo en el próximo desafío. La dirigencia buscará descomprimir un escenario de máxima tensión y encaminar a un plantel que, pese a la enorme inversión, quedó lejos de las expectativas deportivas.

La conferencia de este jueves marcará oficialmente el cierre de un ciclo que comenzó con ilusión, pero terminó condicionado por las eliminaciones y la pérdida de respaldo de los hinchas.

River PlateEduardo CoudetFútbol
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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