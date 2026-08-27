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Es oficial: Franco Colapinto correrá con Alpine en la Fórmula 1 en 2027

El piloto argentino seguirá en la máxima categoría del automovilismo la próxima temporada y afrontará un nuevo desafío junto a Pierre Gasly.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto recibió una buena noticia y ya tiene asegurado su futuro en la Fórmula 1, luego de que el Alpine confirmara oficialmente que continuará como uno de sus pilotos titulares durante la temporada 2027, por lo que tendrá la posibilidad de disputar un nuevo campeonato completo en la máxima categoría.

La escudería francesa hizo el anuncio este jueves a través de sus redes sociales y despejó las dudas que habían aparecido durante las últimas semanas. De esta manera, el piloto de 23 años seguirá compartiendo equipo con el francés Pierre Gasly y tendrá una nueva oportunidad para consolidarse entre los mejores corredores del mundo.

Franco Colapinto.
Franco Colapinto correrá en el Alpine en 2027 Foto: REUTERS

La continuidad de Colapinto no fue una sorpresa, ya que el Alpine había dado distintas señales de su confianza hacia el argentino y hasta el propio asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, había destacado su evolución y su rendimiento durante el campeonato.

La noticia llegó poco después del Gran Premio de Países Bajos y lo convierte en uno de los pilotos que ya tiene un lugar asegurado en la grilla 2027. Será, además, su segunda temporada completa en la Fórmula 1. El dato tiene un peso especial para el automovilismo argentino, ya que Colapinto volverá a disputar un campeonato entero en la Máxima, algo que no ocurría con un piloto nacional desde la época de Carlos Reutemann.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: EFE

Los números que le permitieron ganarse la continuidad

Colapinto llegó a esta confirmación después de una primera parte de 2026 en la que consiguió resultados importantes y mostró una evolución respecto de su campaña anterior.

El argentino sumó 19 puntos en el campeonato y consiguió hasta el momento sus mejores actuaciones en la categoría: terminó séptimo en Miami y alcanzó el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá. También se destacó por su capacidad para completar carreras y por el cuidado del monoplaza.

Otro aspecto que jugó a su favor fue su regularidad. Entre 2025 y 2026 acumuló 29 carreras en las que logró largar y llegar a la bandera a cuadros, una cifra que refleja la evolución que tuvo desde su llegada a la estructura de Enstone.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Monaco 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Con la confirmación del argentino, Alpine tendrá a Franco Colapinto y Pierre Gasly como sus dos pilotos titulares durante la temporada 2027. Gasly ya tenía asegurada su continuidad y ahora el equipo completó oficialmente su alineación.

La noticia también modifica el panorama del mercado de pilotos de la Fórmula 1. Mientras Alpine ya tiene definidos sus dos corredores, todavía quedan butacas por confirmar en otras escuderías de cara al próximo campeonato.

Franco Colapinto
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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