comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Sira Martínez, hija de Luis Enrique, recordó a su hermana Xana a siete años de su muerte: el íntimo homenaje

Sira Martínez compartió una imagen con fotografías y flores para recordar a su hermana, fallecida a los nueve años.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Sira Martínez recordó a su hermana Xana con fotografías familiares, flores y símbolos cargados de afecto.
Sira Martínez recordó a su hermana Xana con fotografías familiares, flores y símbolos cargados de afecto. Foto: Instagram @siramartinezc
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Hay fechas que una familia no necesita marcar en el calendario. Este 29 de agosto se cumplieron siete años de la muerte de Xana Martínez Cullell, la hija menor del entrenador Luis Enrique y Elena Cullell. Su hermana Sira la recordó con una publicación íntima que reunió fotografías, flores y varios corazones azules.

Xana murió en 2019, a los nueve años, después de atravesar un osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta principalmente a los huesos. Desde entonces, su familia mantuvo su memoria lejos de cualquier relato convencional sobre la ausencia: convirtió el dolor en una iniciativa destinada a acompañar a otros niños gravemente enfermos y a las personas responsables de sus cuidados.

El homenaje íntimo que compartió Sira

En sus historias de Instagram, Sira mostró un rincón familiar con diferentes retratos de Xana. En las imágenes podía verse a la niña en momentos cotidianos, sonriente y rodeada por recuerdos de su infancia. Junto a los portarretratos había flores en tonos rosados y blancos. La amazona acompañó la publicación con corazones azules y una estrella, sin necesidad de agregar un mensaje extenso para expresar lo que significaba la fecha.

El recuerdo a la hija de Luis Enrique.
Sira Martínez recordó a su hermana Xana con fotografías familiares, flores y símbolos cargados de afecto. Foto: Instagram @siramartinezc

El gesto coincidió con una jornada especialmente sensible para la familia Martínez Cullell. Mientras Sira participaba en una competencia ecuestre en el recinto de Las Mestas, en Gijón, varios familiares se acercaron a acompañarla. Allí estuvieron su madre, Elena Cullell; sus abuelos paternos, Luis Felipe Martínez y Nelly García; además de tíos y primas. Su hermano tenía previsto sumarse posteriormente, mientras Luis Enrique permanecía en París por compromisos profesionales.

Contenido Recomendado

De que murió Xana, la hija de Luis Enrique que fue homenajeada por el PSG en la final de la Champions League

De que murió Xana, la hija de Luis Enrique que fue homenajeada por el PSG en la final de la Champions League

Luis Enrique abre su corazón:dónde ver "No tenéis ni **** idea", el documental en el que el DT del PSG recuerda a su hija Xana

Luis Enrique abre su corazón: dónde ver "No tenéis ni **** idea", el documental en el que el DT del PSG recuerda a su hija Xana

La Fundación Xana llegó a Las Mestas

La presencia familiar no estuvo vinculada únicamente con la actividad deportiva. La Fundación Xana instaló por primera vez un puesto en el emblemático espacio ecuestre gijonés, donde difundió su trabajo y ofreció productos destinados a apoyar sus iniciativas.

La entidad nació para brindar acompañamiento a niños y jóvenes que padecen enfermedades graves, además de sostener a sus familias durante tratamientos prolongados y situaciones de enorme vulnerabilidad. En un mensaje publicado por el aniversario, la organización explicó que comenzó su recorrido con expectativas modestas, pero que el respaldo recibido permitió ampliar sus objetivos.

Un recuerdo que se transformó en ayuda

La Fundación Xana también compartió un mensaje propio para recordar a la niña. En el texto, la familia señaló que habían transcurrido siete años desde su partida, pero aseguró que su recuerdo y su energía continuaban acompañándolos con una fuerza cada vez mayor. El comunicado planteó que la tarea solidaria permite darle continuidad a su presencia mediante la asistencia concreta a otros chicos con problemas de salud.

El recuerdo a la hija de Luis Enrique.
La fundación Xana recordó a la pequeña hija de Luis Enrique. Foto: Captura Instagram

Nelly García, abuela de Xana, participó de la actividad organizada en Las Mestas y destacó públicamente la tarea de la fundación. La recordó como una niña especialmente inteligente y contó que colabora mensualmente con la organización.

Su testimonio mostró otra dimensión del proyecto: no se trata únicamente de una institución impulsada por Luis Enrique y su núcleo familiar, sino de un punto de encuentro para allegados, colaboradores y personas sensibilizadas por la atención de la infancia.

El homenaje de Sira forma parte de una memoria familiar que también apareció en otros momentos significativos. En distintas ocasiones, los integrantes de la familia utilizaron imágenes, camisetas y mensajes para mantener presente a Xana, siempre vinculando su recuerdo con la construcción de una obra solidaria. Esa continuidad permite entender por qué la publicación de este aniversario fue breve y, al mismo tiempo, profundamente expresiva.

Luis EnriqueAniversario
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026:vencieron a Países Bajos por “penales australianos” y sumaron la tercera estrella

    Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026: vencieron a Países Bajos por “penales australianos” y sumaron la tercera estrella

  2. Detuvieron a “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra de Independiente:lo investigan por una presunta red narco internacional

    Detuvieron a “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra de Independiente: lo investigan por una presunta red narco internacional

  3. Quién es Cristina Cosentino, la arquera de Las Leonas que fue figura en los penales de la final del Mundial

    Quién es Cristina Cosentino, la arquera de Las Leonas que fue figura en los penales de la final del Mundial

  4. Escándalos y más denuncias por robos arbitrales en el futbol argentino

    Escándalos y más denuncias por robos arbitrales en el futbol argentino

  5. Zenón fue convocado para los Juegos Olímpicos con la Selección Sub-23 y Boca sufre una baja sensible

    Zenón fue convocado para los Juegos Olímpicos con la Selección Sub-23 y Boca sufre una baja sensible
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Economía

Morosidad récord:cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

Morosidad récord: cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

El INDEC difunde la inflación de agosto 2026:qué día se conoce el dato y qué número espera el Gobierno

Un grupo de empresas petroleras anunció un crédito de US$900 millones para financiar un gasoducto en Vaca Muerta

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Internacionales

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Video:una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

Imágenes impactantes:una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev