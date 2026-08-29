Las Leonas vs. Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber de la final del Mundial de Hockey 2026

Las Leonas Foto: NA

Las Leonas están nuevamente frente a uno de los partidos más importantes de su historia. Argentina jugará contra Países Bajos por la final del Mundial de Hockey femenino 2026, en un encuentro que reunirá a dos de las selecciones más destacadas de la disciplina.

El partido se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 11 de la mañana de la Argentina, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. La definición podrá verse por ESPN 2, mientras que la transmisión online estará disponible en Disney+ Premium.

Además de poner en juego el título mundial, la final representa una oportunidad especial para el seleccionado dirigido por Fernando Ferrara. Las argentinas intentarán revertir lo sucedido en la definición mundialista de 2022, cuando el equipo neerlandés se impuso por 3-1.

A qué hora juegan Las Leonas contra Países Bajos

La final del Mundial de Hockey femenino 2026 comenzará a las 11.00 de la Argentina. El horario también corresponde a Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras que en otros países de la región el encuentro podrá verse más temprano.

Mundial de Hockey 2026, Las Leonas v. Australia. Foto: EFE

Estos son los datos principales del partido:

Partido: Argentina vs. Países Bajos

Competencia: final del Mundial de Hockey femenino 2026

Fecha: sábado 29 de agosto

Hora en la Argentina: 11.00

Estadio: Wagener Hockey Stadium

Ciudad: Amstelveen, Países Bajos

Televisión: ESPN 2

Streaming: Disney+ Premium

La sede agrega un elemento de dificultad para Las Leonas, ya que Países Bajos afrontará la definición como anfitrión y contará con el respaldo de su público.

Dónde ver en vivo la final del Mundial de Hockey

En territorio argentino, el encuentro podrá seguirse en vivo por ESPN 2. Los usuarios que elijan verlo desde un teléfono, una computadora, una tablet o un televisor inteligente tendrán la posibilidad de acceder mediante Disney+ en su plan Premium.

Según el operador contratado, ESPN 2 también puede estar disponible mediante servicios de televisión online como Flow, DGO o Telecentro Play. La ubicación del canal dentro de la grilla puede variar, por lo que se recomienda revisarla antes del comienzo de la final.

Cómo llegan Las Leonas a la gran definición

Argentina construyó su clasificación mediante una campaña sólida y sin derrotas. En la primera etapa, igualó 1-1 ante Estados Unidos, venció 3-2 a Alemania y derrotó 2-0 a Escocia. Esa producción le permitió continuar en competencia con buenas perspectivas.

Las Leonas enfrentarán a Australia en las semifinales del Mundial de hockey femenino. Foto: EFE

En la ronda siguiente, Las Leonas superaron 3-0 a España y empataron sin goles frente a Bélgica. Los puntos acumulados le permitieron al equipo nacional finalizar en la primera posición del Grupo F y conseguir el boleto para las semifinales.

El paso decisivo llegó frente a Australia. En un partido cerrado, Argentina se impuso 1-0 gracias a un gol de Julieta Jankunas y aseguró su presencia en una nueva final mundialista. El equipo mostró orden, paciencia y capacidad para sostener la ventaja en un encuentro de máxima exigencia.

Países Bajos también llega después de una semifinal ajustada

El seleccionado neerlandés consiguió su clasificación al derrotar 1-0 a Bélgica. Al igual que Argentina, debió resolver una semifinal muy pareja antes de obtener su lugar en el partido por el campeonato.

Países Bajos aparece como uno de los equipos más exigentes del hockey internacional y tendrá la ventaja de competir en condición de local. Sin embargo, el desarrollo de las semifinales reflejó que ambas selecciones debieron trabajar hasta el final para avanzar, un antecedente que permite anticipar otra definición cerrada.

Una final con historia, revancha y una tercera estrella en juego

Las Leonas disputarán su séptima final en un Mundial femenino. Argentina fue campeona en Perth 2002 y Rosario 2010, mientras que también alcanzó las definiciones de 1974, 1976, 1994 y 2022.

El nuevo cruce con Países Bajos tiene un significado particular porque los dos equipos protagonizaron la final de la edición anterior. En aquella oportunidad, las neerlandesas ganaron 3-1. Cuatro años después, Argentina vuelve a encontrarse con el mismo adversario y tendrá una nueva posibilidad de buscar la revancha deportiva.

Una victoria permitiría que Las Leonas sumen su tercer título mundial, después de las consagraciones conseguidas en 2002 y 2010. Para lograrlo deberán superar al anfitrión en su propio estadio y cerrar de manera perfecta una campaña en la que todavía no conocieron la derrota.

Qué puede definir la final entre Argentina y Países Bajos

Por tratarse de una definición entre dos potencias, los detalles pueden tener una influencia determinante. La efectividad en los córneres cortos, el control de las pérdidas y la concentración defensiva serán aspectos fundamentales para Las Leonas.

Argentina llega acompañada por la confianza que generó su recorrido invicto y por una defensa que respondió en los momentos decisivos. Países Bajos, en cambio, buscará aprovechar la localía, sostener la posesión y llevar el partido hacia el área argentina.

El antecedente de 2022 será parte del contexto, pero la final de 2026 presenta una historia diferente. Las Leonas ya demostraron que pueden superar partidos exigentes y ahora están a solamente un triunfo de volver a ocupar el lugar más alto del hockey mundial.

Este sábado, desde las 11, Argentina y Países Bajos definirán el título en Amstelveen. Para Las Leonas será mucho más que una final: será la oportunidad de conseguir la tercera estrella, saldar una cuenta pendiente y escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional.