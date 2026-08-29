Quién es Cristina Cosentino, la arquera de Las Leonas que fue figura en los penales de la final del Mundial

Cristina Cosentino Foto: Instagram @criscosentino_

Cristina Cosentino volvió a demostrar que está hecha para los momentos decisivos. La arquera de Las Leonas fue una de las grandes protagonistas de la final del Mundial de Hockey 2026, en la que la Selección argentina derrotó a Países Bajos en una emocionante definición por penales australianos.

Argentina y el conjunto neerlandés igualaron 1-1 durante el tiempo reglamentario en el estadio Wagener de Amstelveen. Países Bajos se puso en ventaja mediante Yibbi Jansen, pero María José “Majo” Granatto consiguió el empate argentino en el último cuarto.

En la definición, Las Leonas se impusieron por 3-1 y conquistaron el tercer título mundial de su historia. Allí apareció nuevamente la popular“China” Cosentino, quien se hizo gigante frente a las ejecutantes neerlandesas.

Cristina Cosentino, la heroína de los penales

Cuando la final ingresó en el terreno de la máxima presión, Cosentino respondió con personalidad, concentración y grandes reflejos.

Países Bajos solamente pudo convertir un penal durante la serie. Para Argentina anotaron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó, quien convirtió el remate que desató la celebración del seleccionado nacional.

Cristina Cosentino Foto: Instagram @criscosentino_

La actuación de Cosentino, sin embargo, no se limitó a los penales. Durante el partido también protagonizó intervenciones fundamentales para mantener con vida a Las Leonas. En el primer cuarto evitó la apertura del marcador tras una llegada peligrosa y, durante la segunda mitad, volvió a responder frente a un córner corto de Países Bajos.

Su rendimiento combinó seguridad durante los 60 minutos y fortaleza mental en la definición, dos cualidades que la transformaron en una de las grandes figuras de la final.

Quién es Cristina Cosentino y cuántos años tiene

Cristina Cosentino nació el 22 de diciembre de 1997 en Buenos Aires. Conocida como “China” o “Cris”, mide 1,78 metros, utiliza la camiseta número 13 y juega como arquera.

En 2026 forma parte del Royal Victory de Bélgica, equipo al que llegó después de construir una importante trayectoria en el hockey argentino y de sumar experiencia internacional.

Cristina Cosentino Foto: Instagram @criscosentino_

Su historia deportiva comenzó cuando era una niña en Belgrano Athletic Club. Un dato curioso es que en sus primeros años no era arquera, sino delantera.

La falta de una jugadora para ocupar el arco hizo que varias integrantes del equipo probaran en esa posición. Cosentino aceptó el desafío y terminó descubriendo el lugar que marcaría para siempre su carrera.

El cambio que impulsó su carrera

Después de realizar las divisiones inferiores y debutar en Primera con Belgrano Athletic, Cosentino pasó a Banco Nación en 2016 para buscar mayor continuidad.

En 2018 fue campeona del Torneo Metropolitano de Hockey de Buenos Aires. Banco Nación venció 1-0 a River Plate en la final y volvió a conquistar el campeonato después de 45 años.

En 2022 tuvo su primera experiencia europea al incorporarse a la UD Taburiente de las Islas Canarias, en España. Posteriormente continuó su carrera en Bélgica.

Su camino hasta convertirse en figura de Las Leonas

La historia de Cosentino con la camiseta argentina comenzó mucho antes de la final mundialista. En 2014 consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín.

Dos años después integró el equipo argentino que ganó el Mundial Junior de 2016, disputado en Chile. Curiosamente, aquella final también fue contra Países Bajos.

Su debut con la Selección mayor llegó en 2019 frente a Australia y también estuvo vinculado con una tanda de penales. Más tarde integró los planteles que consiguieron el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023.

La consagración previa en París 2024

Cristina Cosentino ya había demostrado su capacidad para responder bajo presión durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

En los cuartos de final contra Alemania, la arquera detuvo los cuatro intentos del equipo europeo. Posteriormente, Las Leonas conquistaron la medalla de bronce al superar a Bélgica por 3-1 en los penales australianos, después de igualar 2-2.

Su gran temporada fue reconocida con el Olimpia de Plata 2024 en hockey, premio que confirmó su lugar entre las deportistas argentinas más destacadas.

Cristina Cosentino y una final para la historia

Cosentino llegó al partido decisivo después de completar un Mundial extraordinario. En la semifinal contra Australia fue clave con dos intervenciones decisivas sobre el cierre del triunfo argentino por 1-0.

En la final volvió a aparecer cuando el equipo más la necesitaba. Con su actuación, Las Leonas conquistaron el tercer Mundial de su historia, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

La arquera que comenzó jugando como delantera quedó definitivamente vinculada con una de las páginas más importantes del deporte argentino. Cristina Cosentino sostuvo el arco, brilló en los penales y ayudó a que Las Leonas volvieran a ser campeonas del mundo.