Horas decisivas para Julián Álvarez: Simeone no lo convocó y su futuro sigue abierto

Julián Álvarez, Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo justo cuando el mercado de pases europeo se aproxima a su definición. El delantero argentino no fue incluido por Diego Simeone en la convocatoria para enfrentar al Sevilla, una ausencia que responde oficialmente a la indisposición que le impidió entrenarse con normalidad durante buena parte de la semana.

El campeón del mundo realizó una sesión individual durante la tarde del viernes, después de permanecer al margen del trabajo colectivo en tres entrenamientos consecutivos. Sin embargo, ese regreso parcial a la actividad no alcanzó para que pudiera integrar la delegación que viajó al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por qué Julián Álvarez no fue convocado ante Sevilla

De acuerdo con la información difundida en España, Julián Álvarez atravesó un cuadro de indisposición desde la noche del martes. Por ese motivo, no participó de las prácticas grupales del miércoles, jueves y viernes.

Aunque el atacante mostró una evolución y pudo completar un trabajo específico en Majadahonda, el cuerpo técnico decidió no incluirlo en el partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. La prioridad pasa por que recupere su condición física antes de volver a competir al máximo nivel.

Julián Álvarez. Foto: EFE

Simeone ya había anticipado públicamente que el delantero no estaría disponible. Al mismo tiempo, el entrenador manifestó que su intención deportiva continúa siendo recuperar a una de las figuras más importantes del plantel y ayudarlo a volver a sentirse determinante dentro del equipo.

La ausencia, por lo tanto, tiene una explicación médica y física. Sin embargo, resulta imposible separarla del contexto que rodea al futbolista: su continuidad en el Atlético de Madrid todavía genera incertidumbre cuando quedan pocos días para que finalice el período de transferencias.

El futuro de Julián Álvarez se define contra reloj

El delantero mantiene contrato con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030, por lo que una eventual salida depende necesariamente de una negociación con Atlético de Madrid. El club español conserva una posición fuerte y pretende que cualquier propuesta esté a la altura del valor deportivo y contractual del argentino.

Barcelona apareció como uno de los destinos pretendidos por el futbolista, pero la conducción del Atlético sostuvo una postura terminante: no negociará su transferencia al club catalán. Esta decisión reduce considerablemente las alternativas disponibles dentro de España y obliga a mirar hacia otras ligas.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

En ese escenario, Arsenal fue mencionado como la opción más concreta para intentar una operación. No obstante, el conjunto inglés necesitaría presentar una oferta millonaria, alcanzar un acuerdo con el Atlético y recibir el visto bueno del propio jugador. Hasta el momento, esos pasos no se tradujeron en una transferencia cerrada.

Esto deja dos caminos principales sobre la mesa: que Julián Álvarez continúe bajo las órdenes de Diego Simeone una vez recuperado o que surja una propuesta capaz de desbloquear su salida antes del cierre del mercado.

Atlético de Madrid pierde una pieza clave en ataque

La baja de la Araña no es el único problema que debe resolver Simeone para visitar al Sevilla. Alexander Sørloth tampoco está disponible por lesión, mientras que Robin Le Normand quedó afuera por suspensión. La acumulación de ausencias obliga al entrenador argentino a modificar sus planes, especialmente en el frente ofensivo.

Ante este panorama, el Atlético recurrió a futbolistas de las categorías inferiores y convocó a Miguel Cubo como alternativa de ataque. Ademola Lookman y Kang-in Lee también aparecen entre las opciones ofensivas para un encuentro que puede resultar exigente por el escenario y por el buen comienzo del conjunto andaluz.

La principal novedad positiva es la presencia de Cristian “Cuti” Romero, quien recibió su primera convocatoria después de trabajar durante dos semanas con el equipo. Simeone pidió prudencia sobre su adaptación y dejó en claro que no pretende acelerar los tiempos del defensor argentino.

La postura de Simeone ante la situación de Julián Álvarez

Más allá de los rumores y las versiones relacionadas con el mercado, Simeone mantiene públicamente una posición deportiva. El entrenador considera que Julián puede seguir siendo un futbolista fundamental para el Atlético de Madrid y espera que vuelva a entrenarse junto al resto del equipo.

El cuerpo técnico no quiere forzar su regreso. Después de varios días sin completar una práctica grupal, el atacante necesita recuperar ritmo antes de volver a ocupar un lugar en la formación. Por ese motivo, su ausencia ante Sevilla no debe interpretarse automáticamente como una señal definitiva de salida.

Sin embargo, el contexto potencia las especulaciones. La cercanía del cierre del mercado obliga a los clubes interesados a moverse rápidamente y deja poco margen para negociaciones prolongadas.