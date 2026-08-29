Feria Japonesa de Escobar: cuándo y dónde disfrutar de gastronomía, cultura nipona y espectáculos con entrada gratis

La Feria Japonesa de Escobar volverá a reunir propuestas gastronómicas, actividades culturales, espectáculos en vivo y espacios dedicados a las tradiciones japonesas, con entrada libre y gratuita. Foto: Escobar

La comunidad japonesa volverá a abrir sus puertas para compartir sus tradiciones con vecinos y visitantes en una impresionante feria. El próximo domingo 6 de septiembre, la sede de la Asociación Japonesa de Escobar será escenario de una nueva edición del tradicional Bazaa, una jornada que combinará gastronomía, cultura y entretenimiento para toda la familia.

La propuesta se desarrollará entre las 11 y las 17 en el predio ubicado sobre César Díaz 1178, en Belén de Escobar, con entrada libre y gratuita.

Qué actividades habrá en la Feria Japonesa de Escobar

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una amplia feria con puestos de comida japonesa, productos artesanales, plantas, regalos y artículos comestibles. Además, habrá espectáculos de danza tradicional, presentaciones musicales y otras expresiones artísticas vinculadas a la cultura nipona.

La Feria Japonesa de Escobar volverá a reunir propuestas gastronómicas, actividades culturales, espectáculos en vivo y espacios dedicados a las tradiciones japonesas, con entrada libre y gratuita. Foto: Escobar

El evento busca acercar las costumbres japonesas al público local a través de experiencias participativas y espacios de difusión cultural. También habrá propuestas para conocer más sobre las tradiciones, la historia y distintos aspectos de la vida cotidiana en Japón.

El Bazaa es una de las actividades más representativas de las comunidades japonesas en Argentina. Más allá de la venta de productos, funciona como un punto de encuentro para familias, instituciones y vecinos, fortaleciendo los lazos culturales entre ambas comunidades.

Gakko Escobar tendrá espacios propios en el evento

Uno de los protagonistas de esta segunda edición de 2026 será Gakko Escobar, la escuela vinculada a la colectividad japonesa de la ciudad, que contará con distintos espacios dentro de la feria.

La Feria Japonesa de Escobar volverá a reunir propuestas gastronómicas, actividades culturales, espectáculos en vivo y espacios dedicados a las tradiciones japonesas, con entrada libre y gratuita. Foto: Escobar

Entre ellos estará Gakko Cakeshop, donde los visitantes podrán degustar y adquirir tortas caseras japonesas elaboradas por padres y familias de los alumnos de la institución.

Un espacio para conocer el idioma y la cultura japonesa

La escuela también dispondrá de un sector dedicado a la lengua y la cultura japonesa, con información sobre el aprendizaje del idioma y las actividades educativas y culturales que desarrolla durante el año.

Además, desde la organización destacaron que todo lo recaudado por Gakko Escobar durante el Bazaa será destinado a la compra de materiales de estudio y al mantenimiento de la escuela, contribuyendo al sostenimiento de sus proyectos educativos.

La Feria Japonesa de Escobar volverá a reunir propuestas gastronómicas, actividades culturales, espectáculos en vivo y espacios dedicados a las tradiciones japonesas, con entrada libre y gratuita. Foto: Escobar

Como recomendación para quienes planeen asistir, los organizadores sugieren llevar una bolsa reutilizable para transportar las compras realizadas en la feria. La expectativa es repetir la gran convocatoria de ediciones anteriores y volver a convertir al Bazaa en una de las celebraciones culturales más convocantes de la región.

Cómo llegar a la Feria Japonesa de Escobar desde CABA

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más rápidas es tomar la Panamericana Ramal Escobar y continuar hasta Belén de Escobar, en un recorrido de aproximadamente 50 kilómetros que suele demandar entre 45 minutos y una hora, según el tránsito.

También se puede llegar en transporte público. Desde la terminal de Retiro, el tren Mitre ramal Villa Ballester-Zárate permite descender en la estación Escobar y, desde allí, completar el trayecto en colectivo, taxi o aplicaciones de movilidad hasta la sede de la Asociación Japonesa de Escobar, ubicada en César Díaz 1178.

Quienes opten por el colectivo cuentan con varias líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano con Escobar. La recomendación es verificar horarios y recorridos antes de viajar, especialmente durante el fin de semana.

Una vez en Belén de Escobar, el predio donde se realizará el tradicional Bazaa japonés se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad y contará con acceso libre y gratuito para todos los visitantes.