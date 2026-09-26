Video: así fue el accidente de Franco Colapinto con Gasly que los dejó afuera del GP de Azerbaiyán

Accidente de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: Captura de video.

Franco Colapinto protagonizó un choque en el Gran Premio de Azerbaiyán y sufrió el primer abandono en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El argentino estaba décimo durante el relanzamiento de la carrera tras la salida del safety car, cuando quiso realizar un divebomb y se pasó de largo, lo que provocó que se llevara puesto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien también debió abandonar.

Accidente de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El otro afectado por esta insólita maniobra de Colapinto fue Lando Norris, que se encontraba en el noveno lugar.

El DNF de Colapinto fue su primero en la temporada y rompió la racha de ser el único piloto en no completar una carrera en el 2026.

Accidente de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: Captura de video.

Russell, el gran ganador del fin de semana

El triunfo quedó en manos de George Russell, quien mantuvo un dominio impresionante todo el fin de semana, mientras que el podio lo completaron Max Verstappen y Isack Hadjar, ambos de Red Bull.

El británico, que marcha segundo en el campeonato, venía de arrasar en la clasificación, donde quedó primero con más de ocho décimas sobre su escolta.

Triunfo de George Russell en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Foto: REUTERS

En las últimas vueltas se puso al acecho Verstappen, aunque finalmente Russell resistió muy bien los ataques para cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar.

La tercera posición fue para Hadjar, que también tuvo un gran ritmo durante toda la carrera, mientras que el top 5 lo completaron Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli.