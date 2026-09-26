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Con el objetivo de volver a sumar puntos, Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino, quien parte desde el noveno lugar, corre en el Circuito Callejero de Bakú luego de buenos resultados en sus últimas presentaciones.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: EFE
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Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que parte noveno en la largada y busca volver a sumar puntos en una nueva fecha de la Fórmula 1.

El argentino redondeó una buena qualy, donde terminó 10°, pero se vio beneficiado por la sanción a Carlos Sainz, por lo que modificó su posición a 9no.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

A diferencia de todos los Grandes Premios, en Bakú se corre un sábado debido a una fecha de enorme relevancia para Azerbaiyán. El 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo, establecido en homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, conflicto que comenzó en esa misma fecha en 2020.

Con el objetivo de respetar la jornada de conmemoración nacional, las autoridades locales y la organización de la Fórmula 1 acordaron adelantar todas las actividades oficiales un día. Así, el fin de semana de competencia comenzó el jueves y finaliza este sábado con la carrera principal en las calles de Bakú.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Un circuito impredecible que puede jugar a favor del argentino

Considerado uno de los trazados más desafiantes del calendario, Bakú combina rectas de alta velocidad con sectores extremadamente estrechos en pleno centro urbano.

Esa mezcla suele generar carreras impredecibles, múltiples estrategias y oportunidades para quienes logran mantenerse lejos de los incidentes.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

En ese contexto, Colapinto intentará capitalizar su buen momento para volver a ubicarse entre los protagonistas. Con un formato de fin de semana diferente, una carrera adelantada al sábado y un escenario que ya le permitió celebrar en el pasado, el argentino afrontará una nueva prueba con el objetivo de seguir sumando puntos y consolidar su crecimiento en la Fórmula 1.

Gran Premio de AzerbaiyánFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

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