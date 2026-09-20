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Cómo quedó el historial de Boca ante San Lorenzo: quién ganó más y cuántos partidos de diferencia hay

El “Xeneize” se impuso en el Nuevo Gasómetro con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel y achicó la diferencia histórica que mantiene el “Ciclón”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Boca y San Lorenzo protagonizan uno de los historiales más equilibrados entre los grandes del fútbol argentino.
Boca y San Lorenzo protagonizan uno de los historiales más equilibrados entre los grandes del fútbol argentino. Foto: X @BocaJrsOficial
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Boca Juniors derrotó 2-0 a San Lorenzo este domingo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Los goles fueron convertidos por Leandro Lozano, a los 57 minutos, y Miguel Merentiel, a los 72. El conjunto local jugó con diez desde los 31 minutos del primer tiempo por la expulsión de Manuel Insaurralde.

El resultado modificó uno de los historiales más particulares del fútbol argentino. Antes del encuentro, el Ciclón aventajaba al Xeneize por seis triunfos. Con la victoria como visitante, Boca sumó su éxito número 78 y redujo la diferencia a cinco partidos. San Lorenzo continúa arriba con 83 triunfos, mientras que otros 53 clásicos terminaron empatados.

Cómo quedó el historial entre Boca y San Lorenzo

Contabilizando encuentros oficiales del amateurismo, profesionalismo, copas nacionales y competencias internacionales, el registro actualizado es el siguiente:

  • Partidos disputados: 214.
  • Victorias de San Lorenzo: 83.
  • Triunfos de Boca: 78.
  • Empates: 53.
  • Diferencia: cinco victorias a favor de San Lorenzo.

Cabe señalar que las estadísticas pueden presentar diferencias según el criterio. Algunos registros incorporan únicamente partidos del profesionalismo, mientras otros incluyen la era amateur, todas las copas oficiales y el clásico del Apertura 1990, suspendido durante el entretiempo y computado como derrota para ambos equipos.

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San Lorenzo vs Boca
San Lorenzo vs Boca por el Torneo Clausura. Foto: X @SanLorenzo

Los dos clásicos disputados durante 2026

Boca y San Lorenzo se enfrentaron dos veces durante 2026. El primer partido se jugó el 11 de marzo en La Bombonera y terminó igualado 1-1, con goles de Santiago Ascacíbar y Gregorio Rodríguez.

El segundo encuentro fue la victoria xeneize por 2-0 de este 20 de septiembre. De esta manera, Boca terminó invicto ante San Lorenzo durante el año, con un empate y un triunfo, y consiguió achicar una diferencia histórica que ahora quedó reducida a cinco victorias.

Boca ganó bajo una intensa lluvia

El equipo visitante dominó buena parte del clásico y generó las situaciones más claras desde el comienzo. La expulsión de Insaurralde, por una fuerte infracción sobre Santiago Ascacíbar, dejó a San Lorenzo con diez futbolistas durante casi una hora. Aun así, Boca recién consiguió quebrar el empate en el segundo tiempo.

Lozano abrió el marcador con un remate de zurda luego de una asistencia de Leonel Flores. Quince minutos más tarde, Merentiel anticipó dentro del área y convirtió el segundo tras una jugada de Lautaro Blanco por la banda izquierda. El tramo final se disputó bajo un diluvio, con varios sectores del campo cubiertos de agua.

El triunfo también permitió que Boca extendiera a 14 partidos su racha sin derrotas en todas las competencias. En el Torneo Clausura llegó a 17 puntos, mientras que en la tabla anual alcanzó las 47 unidades y quedó en zona de clasificación para la Copa Libertadores 2027. San Lorenzo, en cambio, permaneció con 11 puntos en su grupo y 30 en la clasificación acumulada.

Boca JuniorsSan LorenzoHistorial - Futbol
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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