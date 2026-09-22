La AFA confirmó la sanción contra Boca por el partido con Vélez en la Copa Argentina: quién jugará con Racing

La AFA informó la sanción contra Boca. Foto: @Copa_Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este martes la sanción a Boca Juniors por la alineación indebida en el partido contra Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Argentina. Finalmente, el “Xeneize” sufrirá una multa económica de $50.000.000 (1000 entradas), por lo que jugará los cuartos de final ante Racing.

Cabe recordar que el reclamo del club de Liniers se basaba en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una cifra que supera el límite permitido por la reglamentación de la AFA.

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió de todas maneras rechazar la pretensión de Vélez de sancionar a Boca Juniors con la pérdida del partido por retirada o renuncia, “mantener el resultado obtenido en el campo de juego” y, por ende, la clasificación del club de La Ribera.

El “Xeneize” incluyó en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Todos tuvieron minutos salvo el delantero paraguayo, que permaneció en el banco.

La AFA informó la sanción contra Boca. Foto: @Copa_Argentina

En esa línea, en Brandsen 805 argumentaban que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que Romero no sumó minutos.

El descargo de Boca

Desde Boca sostuvieron que la sanción debía limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.

Según el Tribunal, el “Xeneize” “efectuó su presentación a través del correo electrónico habilitado al efecto el martes 15 de septiembre, a las 17:44 horas, por lo que la misma fue realizada en tiempo y forma”.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme “solicitó el rechazo íntegro de la protesta y sostuvo que la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla no configuró infracción, pues el límite previsto en el art. 31 del CCT 557/2009 sólo resulta aplicable cuando es incorporado al reglamento de cada competencia”, según indica el texto oficial.

Y añade: “Subsidiariamente, alegó que, aun si se considerara existente una irregularidad, se trató de un mero error administrativo, sin ocultamiento, dolo, mala fe ni ventaja deportiva: la planilla fue presentada oportunamente y era conocida por los árbitros, las autoridades del torneo y Vélez, mientras que el sexto extranjero, Ángel Romero Villamayor, no ingresó al campo de juego”.

En ese contexto, el Tribunal resolvió que la conducta “configura una infracción reglamentaria relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial”, aunque la misma “no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible”.

Vélez confirmó que apelará la decisión

Tras conocerse la noticia, Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, informó que el club apelará a la decisión de la AFA. “Este fallo es inentendible, nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda, la ventaja que sacaron es evidente”, señaló en diálogo con Radio La Red.

Y añadió: “Estábamos convencidos de que se iban a ajustar al reglamento; que alguien, una vez por todas, lo iba a hacer. Nos volvieron a defraudar. Vamos a apelar la medida ante AFA y que se presente un recurso de amparo y que se detenga el campeonato; si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”.

“Siento que estamos dando un mensaje muy grave para los clubes y la sociedad en general. Estamos diciendo que nos cumplan con las leyes y el reglamento y que luego paguen una multa y ya está”, cerró Pugliese.

Cuartos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca y Racing

Con todo definido, el cruce ya tiene confirmación de fecha y sede:

Boca vs Racing

Fecha: domingo 27 de septiembre

Estadio: Gigante de Arroyito de Rosario

Horario: 17:00hs.

El cruce tendrá un antecedente especial dentro de la competencia, ya que Boca y Racing volverán a encontrarse en la competencia después de haber protagonizado la primera final de la era moderna del torneo, en la temporada 2011-2012. En aquella definición, el “Xeneize” se impuso 2-1 y se quedó con el título.