Cuándo cobro ANSES: uno por uno, el calendario completo de pagos de octubre con aumento incluido

Además del incremento del salario mínimo, el organismo confirmó ajustes en las fechas de cobro por el traslado del feriado del 10 de octubre.

ANSES. Foto: Canal 26

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 1,87% en los haberes jubilatorios y pensiones, según la fórmula de movilidad previsional para el mes de octubre. Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $326.266,35 y, gracias a la continuidad del bono de $70.000, los beneficiarios recibirán un total de $396.266,35.

Por otro lado, demás del incremento, el organismo informó que modificará el calendario de pagos del décimo mes del año, debido al feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue trasladado al viernes 10. Esto impacta en las fechas establecidas en la Resolución 1091/2024 y obliga a reprogramar el cronograma.

Nuevos cambios en ANSES Foto: ANSES

Cómo queda el calendario de pago de ANSES en octubre

Aunque se espera un traslado de las fechas debido al feriado del 10 de octubre, la nueva fecha todavía no fue fijada, por lo que el calendario quedará de la siguiente forma:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

Las jubilaciones aumentan un 1,8% en septiembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Cómo quedará el cronograma de ANSES en octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Además, el incremento el 1,87% también impactará en otras prestaciones: