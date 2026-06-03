Ni perfume ni aromatizante: el truco del bicarbonato que mantiene la ropa siempre fresca

Bicarbonato de sodio en el placard Foto: Gemini IA

Mantener la ropa limpia y libre de olores dentro del placard a veces es todo un desafío, ya que la humedad del aire y el encierro pueden provocar que, aunque no se use, la tela comience a deteriorarse. Por eso, muchos usan aromatizantes costosos o lavan con mayor frecuencia. Sin embargo, hay un tip mucho más fácil y económico.

El gran infalible del hogar es el bicarbonato de sodio, ya que gracias a sus múltiples usos, se convirtió en un recurso habitual para la limpieza, la eliminación de manchas y la neutralización de olores. Sin embargo, existe una aplicación menos conocida que cada vez suma más adeptos: colocarlo dentro de los cajones donde se guarda la ropa.

Bicarbonato de sodio. Foto: Unsplash

Gracias a su poder desodorizante, el bicarbonato actúa directamente sobre las partículas responsables de los malos olores, ayudando así a neutralizarlos y mantener el ambiente fresco y perfumado dentro de los cajones y otros rincones del armario.

Por qué funciona el bicarbonato en los cajones y cuál es su verdadero beneficio para la ropa

La principal característica del bicarbonato de sodio es su capacidad para absorber y neutralizar olores de forma natural. A diferencia de los aromatizantes convencionales, que simplemente enmascaran los malos olores con fragancias, este producto ayuda a eliminarlos desde su origen.

Por este motivo, al colocar una pequeña bolsita de tela transpirable o un recipiente abierto con bicarbonato dentro de un cajón, es posible reducir el clásico olor a humedad o encierro que suele aparecer en la ropa almacenada durante largos períodos. Además, contribuye a mantener una sensación de limpieza y frescura sin necesidad de utilizar productos químicos adicionales.

Pero más allá de combatir los malos olores, este truco casero ofrece otras ventajas para el cuidado de las prendas y los muebles:

Ayuda a controlar la humedad

En ambientes cerrados, especialmente durante el invierno o en zonas con altos niveles de humedad, los cajones pueden acumular pequeñas cantidades de vapor de agua. El bicarbonato ayuda a absorber parte de esa humedad, reduciendo el riesgo de olores desagradables.

Mantiene las prendas frescas por más tiempo

Las prendas guardadas durante semanas o meses suelen adquirir un aroma característico a encierro. Al actuar como neutralizador de olores, el bicarbonato contribuye a que la ropa conserve una sensación de frescura durante más tiempo.

Es una alternativa económica y natural

A diferencia de otros productos específicos para armarios y cajones, el bicarbonato tiene un costo muy bajo y no contiene fragancias artificiales ni componentes agresivos.

Bicarbonato de sodio en el placard Foto: Gemini IA

Paso a paso: cómo colocar bicarbonato de sodio dentro del placard para preservar la ropa

Implementarlo es muy sencillo y no requiere materiales especiales: solo basta con colocar dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio en una bolsita de tela fina o gasa. Luego, cerrar bien la bolsa para evitar derrames y ubicarla en una esquina del cajón o del placard.

Otra opción consiste en utilizar pequeños recipientes abiertos como frascos sin tapa o incluso cajitas de bicarbonato, aunque las bolsitas suelen resultar más prácticas y seguras para evitar accidentes que podrían traer problemas a largo plazo dentro del armario o de la ropa.