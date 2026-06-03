El Gobierno planea una maratónica sesión en el Congreso con el foco puesto en aprobar el Super RIGI

El bloque oficialista de la Libertad Avanza consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei Foto: Noticias Argentinas

La Libertad Avanza reactivó los motores en la Cámara de Diputados con la idea de abrochar una sesión masiva a fines de junio. Desde el Gobierno quieren unificar los debates para aprobar en una sola jornada el nuevo Super RIGI y la Ley de Lobby, por lo que apuran las reuniones de comisión para blindar los acuerdos con las fuerzas aliadas.

El debate en los plenarios de comisiones arrancó este miércoles 3 de junio bajo la estricta mirada de los principales asesores del presidente. El Gobierno busca dar señales rápidas al mercado financiero mediante los beneficios fiscales del denominado Súper RIGI, mientras que la Ley de Lobby pretende transparentar los registros de las reuniones con funcionarios públicos e intereses extranjeros.

Los legisladores del PRO y del radicalismo adelantaron sus intenciones de revisar la letra chica de las reformas impositivas en el interior del país. Las bancadas dialoguistas exigieron cláusulas de protección para los proveedores locales frente a los límites sobre las tasas municipales, de ahí que los técnicos de la Casa Rosada aceptaron realizar correcciones menores en la redacción para garantizar el éxito de la votación.

Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

Por su parte, el Senado debatirá este jueves 4 el paquete de protección a la propiedad privada junto al millonario acuerdo de pago para los bonistas extranjeros con fallos firmes. Las autoridades del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo recordaron que el entendimiento con los fondos de inversión vence a fines de junio, motivo por el cual los diputados deberán tratar el expediente a contrarreloj para evitar que el país caiga en un nuevo conflicto legal en los tribunales norteamericanos.

La agenda legislativa de las próximas semanas incluye también los tratados comerciales internacionales con Singapur y el régimen de patentes médicas, este último, en sintonía con el acuerdo comercial sellado con Estados Unidos, iniciativa que el Gobierno mantiene guardada debido a la fuerte resistencia que ejercen los laboratorios nacionales en los despachos opositores. Es por eso que la definición final dependerá de las señales políticas que envíe la administración de Donald Trump.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

En tanto, la Cámara de Senadores presenta un panorama político mucho más trabado para los intereses del oficialismo por la falta de una estrategia unificada. El ingreso de la Ley Hojarasca y la reforma del Etiquetado Frontal abrieron focos de conflicto directo con los gobernadores provinciales, por ende, los asesores oficiales prefirieron congelar el tratamiento inmediato de estas propuestas para concentrar sus pocas herramientas en las urgencias financieras.

Los cambios profundos en el sistema electoral y las modificaciones en materia de salud mental quedarán archivados para la segunda mitad del 2026. El Gobierno admitió la escasez de votos propios para modificar el esquema actual de votación, por eso la discusión quedó postergada para después del arranque del Mundial mientras el ministro Luis Caputo prepara el terreno para el ingreso del nuevo régimen de Inocencia Fiscal.

No hay debate: el Senado excluyó el tratamiento del pliego de la jueza Michelli que generó cortocircuito entre el Gobierno y Bullrich

La reunión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Senadores resolvió excluir de la sesión de este jueves 4 de junio el tratamiento de la postulación de la magistrada María Verónica Michelli. Los legisladores nacionales concentrarán la actividad del recinto en la aprobación de otros 50 pliegos judiciales y en proyectos clave para el oficialismo, de manera que la discusión por la candidatura que desató los cruces entre Patricia Bullrich y el Gobierno quedará postergada para la próxima semana.

Las autoridades de los diferentes bloques del Senado definieron postergar el tratamiento del expediente de la candidata propuesta para el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. El encuentro previo de los jefes de bancada determinó que la solicitud del Poder Ejecutivo para retirar la postulación tome estado parlamentario durante la jornada del jueves, por lo que el documento quedará listo para su posterior análisis en las futuras comisiones de trabajo.