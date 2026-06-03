Qué descubrieron en Italia sobre la familia Belgrano: el hallazgo que impacta en la historia argentina

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano Foto: X @paisajeante

Mucho antes de que Manuel Belgrano se convirtiera en una de las figuras centrales de la historia argentina, su apellido ya tenía una raíz precisa al otro lado del Atlántico. En Imperia, la actual ciudad de Liguria formada en 1923 por la unión de Oneglia y Porto Maurizio, sobreviven la casa de origen de la familia, homenajes públicos y nuevas pistas documentales que reactivaron una pregunta fascinante: qué parte de la historia de los Belgrano todavía permanecía en sombra.

El rincón de Italia donde el apellido Belgrano no es una reliquia, sino una presencia viva

Hablar de Imperia no es solamente referirse a un paisaje costero del norte italiano. Para la historia argentina, ese punto de Liguria funciona como una especie de espejo remoto: allí nació Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri, padre de Manuel Belgrano, y allí todavía persiste una memoria local que no trata al creador de la bandera como una figura extranjera, sino como parte de una historia compartida entre dos orillas. Esa continuidad se ve en homenajes, en el trabajo cultural del Circolo Manuel Belgrano y en la persistencia simbólica del apellido en Costa d’Oneglia.

La historia que une a Liguria con uno de los grandes próceres Foto: X @paisajeante

La propia geografía ayuda a entender la fuerza de ese vínculo. Oneglia, antiguo núcleo hoy integrado a Imperia, fue una zona marcada por el comercio, la actividad aceitera y la circulación marítima. No es un dato menor: el universo familiar del que salió Domingo Belgrano Peri era típicamente ligur, conectado con redes mercantiles y con la lógica de movilidad que, a mediados del siglo XVIII, empujó a muchos italianos a mirar hacia Cádiz y luego hacia América. En ese contexto, la historia de los Belgrano deja de ser apenas una nota de color genealógica y se vuelve una pieza concreta del mundo mediterráneo que alimentó el Río de la Plata colonial.

Los documentos que cambiaron lo que se creía saber sobre los Belgrano

La parte más seductora de esta historia no está solo en las conmemoraciones públicas, sino en los hallazgos documentales. Investigaciones genealógicas recientes sobre los Belgrano de Oneglia remarcan que el árbol familiar no se limita a una línea sencilla entre Liguria y Buenos Aires: en realidad, se trata de una reconstrucción mucho más amplia, con ramas ligures, piamontesas y americanas, y con información nueva surgida de documentos preservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid que habían sido publicados recientemente en Argentina. Esos papeles, además, serían traducciones del siglo XVIII de originales italianos hoy perdidos, un detalle que eleva su valor histórico.

En una comuna de Italia, el legado de Manuel Belgrano sigue intacto Foto: X @paisajeante

¿Por qué esto importa tanto? Porque la historia de las grandes figuras suele cristalizarse en una versión resumida: nombre del prócer, fecha patria, monumento y poco más. Pero cuando aparecen nuevos cruces entre archivos, genealogía y documentación antigua, la biografía deja de ser un relato congelado y recupera espesor humano. En el caso de los Belgrano, esos trabajos permiten pensar a la familia no solo como el punto de partida de Manuel, sino como una red más compleja de parentescos, migraciones, traducciones de apellido y desplazamientos entre Italia, España y el espacio rioplatense.

A eso se suma un elemento clave para comprender por qué todavía es posible encontrar novedades: antes de la consolidación de los registros civiles modernos, los registros parroquiales fueron la gran columna vertebral de la memoria familiar en Italia. El portal oficial Antenati recuerda que los párrocos registraban bautismos, matrimonios, defunciones y estados de almas de forma sistemática desde la segunda mitad del siglo XVI, lo que convierte a esos libros en una mina de oro para reconstruir apellidos, casas, alianzas y desplazamientos. Dicho de otro modo: la “historia oculta” de la familia Belgrano no estaba necesariamente perdida, sino dispersa entre archivos y parroquias.

De Liguria al Río de la Plata: el viaje que moldeó el destino de Manuel Belgrano

La figura decisiva en este puente entre continentes fue Domingo Belgrano Peri. Nacido en Oneglia en 1730, se trasladó primero al circuito comercial hispánico y más tarde se instaló en Buenos Aires, donde se naturalizó español y adaptó su apellido Peri a la forma Pérez para operar con mayor libertad en el sistema colonial. Desde allí construyó una fortuna importante, ocupó cargos vinculados a las milicias, la Aduana y el Cabildo, y logró darle a su familia una posición social que sería determinante para la formación de su hijo Manuel.

Ese dato es central para entender la dimensión menos repetida del prócer. Manuel Belgrano no surgió de la nada ni fue únicamente un militar iluminado por las guerras de independencia. Nació en una familia acomodada, recibió una educación excepcional para su tiempo, estudió en Europa y absorbió ideas ligadas a la Ilustración, la economía política, la educación y la circulación de la prensa. Esa formación intelectual fue posible, en buena medida, por la plataforma social y económica construida por su padre, el inmigrante ligur que había salido de Oneglia con una lógica comercial y terminó influyendo, sin imaginarlo, en una parte decisiva de la historia argentina.

Realizan homenajes, exhiben monumentos y hacen flamear la bandera argentina Foto: X @paisajeante

La ironía histórica es poderosa: el padre soñaba con un hijo comerciante o abogado próspero; la historia terminó convirtiendo a Manuel en abogado, periodista, economista, político y militar, además de creador de la bandera. Por eso, volver sobre la familia Belgrano no es un ejercicio menor: permite mirar el costado menos escolar del prócer y descubrir hasta qué punto su vida estuvo atravesada por una herencia migrante, mercantil y profundamente atlántica.

La casa de origen, el Circolo y la memoria que Imperia no dejó apagar

Uno de los aspectos más llamativos de esta trama es que en Costa d’Oneglia no solo se recuerda a Belgrano con actos formales. La memoria está anclada en lugares concretos. El Circolo Manuel Belgrano, nacido en 1986, mantiene vivo el vínculo cultural con la Argentina a través del hermanamiento con Rosario y de la tradicional Festa della Bandiera Argentina, que cada año convierte al pueblo en escenario de homenajes, música, tango y celebraciones públicas. Incluso la sede del círculo aparece ubicada junto al camino que lleva a la casa de los orígenes de la familia Belgrano, un detalle que vuelve tangible una historia que muchas veces se cuenta de forma abstracta.

Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

No se trata de un culto aislado o folclórico. El sitio oficial del círculo y la propia comuna de Imperia muestran que la relación con Argentina sigue activa, institucionalizada y actualizada con nuevos gestos: desde celebraciones de la bandera hasta proyectos culturales y obras conmemorativas, como el mosaico inaugurado en 2025 durante la XXXVIII Festa della Bandiera Argentina. Esa persistencia prueba algo poco frecuente: la historia de Belgrano no quedó encerrada en los manuales argentinos, sino que conservó una segunda vida local en el territorio de donde partió su linaje paterno.

Qué revela hoy la historia oculta de la familia Belgrano

La gran enseñanza de estos descubrimientos es que la historia nacional rara vez nace dentro de una frontera cerrada. En el caso de los Belgrano, Imperia no aparece como una postal secundaria, sino como una pieza de origen. Allí están la huella familiar, la lógica migratoria, las capas documentales y la memoria pública que ayudan a rearmar una genealogía más rica que la versión escolar del héroe con bandera en mano.