El boleto de subte aumentará todos los meses del 2026: la explicación oficial y cómo se calculará

El Gobierno de la Ciudad convocó a una audiencia pública para tratar el tema de la tarifa y del Premetro con la modalidad mensual.

Estación Malabia de la línea B del subte. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El 2026 comenzó con un duro golpe al bolsillo para quienes usan habitualmente el subte. El Gobierno de la Ciudad convocó a una audiencia pública para el aumento la tarifa y del Premetro de forma mensual durante el 2026.

De esta forma pasará inicialmente de los actuales $1260 a $1336 para aquellos usuarios que cuenten con la SUBE registrada. Para los que no la registraron, el valor será de $2124,24. En cuanto al Premetro (simple) costará $467,60 y $743,48, respectivamente.

¿Cómo se fijará la suba?

El cuadro establece un índice para actualizaciones mensuales por encima de la inflación. La fórmula propuesta consiste en aumentos mensuales en base al IPC oficial informado por el INDEC, más un 1% en relación al valor del mes anterior.

Desde la Ciudad justificaron la decisión en el hecho de que la tarifa técnica, que es dividir los costos por la cantidad de pasajeros transportados, asciende a $2299,64 (sin IVA) y a $2541,10 (con IVA). Por otro lado reconoce explícitamente que “los costos de explotación están principalmente relacionados con la estructura de retribución prevista en el contrato de concesión” de Emova.

La aplicación del aumento dependerá de una audiencia pública convocada al decreto 455/2025, y que tendrá lugar en forma virtual el próximo viernes 16 de enero. Cabe recordar que si bien la audiencia es un requisito necesario para la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios, la instancia no es vinculante.

Estación Scalabrini Ortiz Foto: Archivo

Quiénes viajan gratis en subte

Jubilados, pensionados y retirados: viajan gratis usando la billetera virtual BUEPP del Banco Ciudad, con requisitos de domicilio y haber previsional (se aplica reintegro).

Abono Social: para personas en situación de vulnerabilidad (desempleo, ingresos bajos, etc.), se requiere certificado y validación.

Descuentos por medio de pago

Billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, etc.) y tarjetas con NFC: Se aplican reintegros o descuentos al pagar con el celular (QR o NFC) o con tarjetas físicas contactless.

Subte; tarjeta SUBE. Foto: NA/Damián Dopacio

Red SUBE

Es un nuevo sistema que integra todos los modos de transporte público (colectivos, metrobus, trenes y subtes) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para poder ofrecer descuentos a quienes realizan una o más combinaciones.

¿Cómo funciona?

El descuento se aplica de forma automática y sin hacer ningún trámite con tu tarjeta SUBE en el momento del viaje. En 2 horas podés hacer hasta 5 combinaciones de transporte.

Nuevos medios de pago

La red de subte cuenta con validadores que aceptan tarjetas de crédito, débito, prepagas, dispositivos con tecnología NFC y QR en todas las estaciones. Estos molinetes están debidamente identificados con señalización exclusiva para su rápido reconocimiento.