Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Tiempo actual
Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el día comienza con un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que rondarán los 8.6°C. Se esperan vientos del noreste con una velocidad media de hasta 3 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 47% durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a los 16°C, manteniendo condiciones de cielo parcialmente nublado. Los vientos continuarán del noreste, con una velocidad que podrá alcanzar hasta los 8 km/h. Hacia la noche, la nubosidad comenzará a incrementarse ligeramente, aunque sin probabilidades significativas de precipitación.
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