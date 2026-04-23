Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el día comienza con un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que rondarán los 8.6°C. Se esperan vientos del noreste con una velocidad media de hasta 3 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 47% durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a los 16°C, manteniendo condiciones de cielo parcialmente nublado. Los vientos continuarán del noreste, con una velocidad que podrá alcanzar hasta los 8 km/h. Hacia la noche, la nubosidad comenzará a incrementarse ligeramente, aunque sin probabilidades significativas de precipitación.