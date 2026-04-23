Hoy en Buenos Aires, las primeras horas del día comienzan con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre un refrescante mínimo de 5.6°C y un máximo de 15.7°C. La clima es ideal para salir a disfrutar de la mañana con un abrigo ligero, ya que no hay pronóstico de precipitaciones en esta franja horaria. Los vientos soplarán desde el noroeste con una intensidad moderada, alcanzando hasta 21 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nublado, y el clima no presentará cambios drásticos en cuanto a temperatura. Se espera que los valores térmicos continúen siendo agradables, fluctuando entre los 10°C y 15.7°C. La humedad durante el día rondará el 92%, lo que aporta una sensación de mayor frescura. Aunque el viento disminuirá levemente su velocidad a 10 km/h, todavía será percibido, así que si planeas estar al aire libre, considera llevar abrigo.

Llegada la noche, la sensación de frío aumentará, pero sin riesgo de lluvia. Así que perderse un paseo nocturno por la ciudad sigue siendo una buena opción.