El índice de precios internos al por mayor (IPIM) cerró el 2025 con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%.

La inflación mayorista fue la más baja en ocho años, tras haber culminado el 2017 con 18,8%.

Sin embargo, la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una aceleración respecto a noviembre (1,6%) de 0,8 puntos porcentuales.

Esta suba se dio como consecuencia del incremento de 2,4% en los productos nacionales y 1,7% en los importados.

Dentro de los nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron:

Productos refinados del petróleo: 0,7%.

Alimentos y bebidas: 0,38%.

Petróleo crudo y gas: 0,24%.

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,23%.

Productos agropecuarios: 0,21%.

Con respecto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período que se explica por la suba de 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.

Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 2,4%, debido a la suba de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

Precios con mayores aumentos en el 2025

Tabaco: 37,9%.

Productos refinados del petróleo: 37,5%.

Productos agropecuarios: 36,8%.

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%.

Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%.

Alimentos y bebidas: 28%.

Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%.

Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%.

Productos pesqueros: 25,6%.

Productos de minerales no metálicos: 25,7%.

Precios con menores aumentos en el 2025

Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%.

Petróleo crudo y gas: 8,5%.

Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%.

Otros medios de transporte: 12,7%.

Papel y productos de papel: 15%.

“La baja en la inflación mayorista fue posible gracias al programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, la recapitalización del Banco Central (BCRA) y una serie de medidas para desregular el comercio que permitió reducir costos innecesarios para el sector privado”, señalaron desde el Ministerio de Economía.

Los productos que más aumentaron durante 2025, según el INDEC

Los cortes de carne vacuna fueron los que más presionaron el bolsillo de los consumidores durante los 12 meses de 2025.

El cuadril lideró los incrementos con un salto del 72,6 por ciento, seguido de cerca por la paleta (71,2%), la nalga (69,7%) y el asado (69,4%).

A continuación, se detalla la variación interanual de los principales artículos de la canasta básica en el Gran Buenos Aires: