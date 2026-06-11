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Reforma Laboral: cómo es el nuevo régimen para regularizar empleos no registrados

ARCA implementó nuevas medidas para regularizar situaciones laborales confusas que incluye quitas de deuda y refinanciación de sueldos en distintos planes de pago de hasta 72 cuotas.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Vencimiento de ARCA
Vencimiento de ARCA Foto: Foto generada con IA
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), lo cual autoriza la regularización de relaciones laborales con importantes quitas de deuda y planes de pago de hasta 72 cuotas.

Este jueves se reglamentó el régimen mediante la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial, que estableció los requisitos y plazos para que los empleadores del sector privado regularicen situaciones de trabajadores no registrados o con datos declarados de forma deficiente.

El nuevo Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) autoriza la regularización de relaciones laborales y nuevos planes de pago. Foto: Magnific

¿Cómo es el nuevo esquema de cobros del ARCA?

El nuevo esquema busca normalizar vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para registrar formalmente a su personal, pudiendo incluir obligaciones devengadas hasta el período de octubre de este año.

El régimen abarca tanto a las relaciones laborales totalmente no registradas como a aquellas deficientemente registradas, ya sea por haber declarado una fecha de inicio posterior a la real o una remuneración inferior a la percibida.

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El nuevo esquema permite regularizar relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y vigentes al momento de adherirse, con plazo para registrarlas formalmente hasta el 28 de noviembre de 2026. Foto: Freepik.

Asimismo, el régimen contempla la condonación parcial de deudas (capital e intereses) por aportes y contribuciones destinados a los subsistemas de seguridad social, como el SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares. Los porcentajes de condonación varían según el tamaño de la empresa:

  • Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: condonación del 90%.
  • Medianas Empresas (Tramo 1 y 2): condonación del 80%.
  • Demás empleadores: condonación del 70%.

Además, se otorga una condonación del 100% de la deuda relacionada con aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

¿Cuáles son los descuentos del pago?

Para la deuda que no resulte condonada, ARCA ofrece dos vías de cancelación que deben concretarse antes del 28 de noviembre de 2026:

  1. Pago al contado: quienes opten por esta modalidad obtendrán una reducción adicional del 50% sobre la deuda restante.
  2. Planes de Facilidades de Pago: se habilitaron cuotas mensuales con una tasa de interés de financiación del 1%. Para las Micro y Pequeñas Empresas y las entidades sin fines de lucro el plan es hasta 72 cuotas con un pago a cuenta del 3%. Para las Medianas Empresas se permiten hasta 48 cuotas con un pago a cuenta del 4%. Mientras que los demás empleadores podrán acceder hasta 36 cuotas con un pago a cuenta del 5%. En todos los casos, el monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000.
Nuevos modos de pago al contado y planes de facilidad de pago. Foto: Getty Images/iStockphoto / Prensa SanCor Salud

¿Cómo se adhieren los empleadores al nuevo sistema?

Los empleadores deberán realizar el trámite a través del servicio con Clave Fiscal “Simplificación Registral”, utilizando códigos de modalidad de contratación específicos según el tipo de empresa. En caso de rectificar remuneraciones, se utilizará el sistema “Declaración en Línea” o versiones actualizadas de los aplicativos de seguridad social.

¿Cuáles son las exclusiones a la medida?

La norma aclaró que quedan excluidas las relaciones laborales del Sector Público nacional, provincial o municipal. Asimismo, no podrán adherirse bajo este régimen aquellos empleados que ya hubieran sido regularizados previamente bajo la Ley de Bases.

La resolución general entra en vigencia inmediata, aunque ARCA informó que los sistemas informáticos específicos estarán plenamente disponibles a partir del 16 de junio de 2026.

ARCA (ex AFIP)DeudaPlan de pagos
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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