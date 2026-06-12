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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 14 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 14 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 14 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 33 - 60 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 27 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
-1°
Viento
Oeste 22 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 44 - 75 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:40
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:40 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 44 - 75 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 17 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 -1° -1° Oeste 19 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 31 - 48 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 43 - 69 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sur 49 - 81 km/h 90% 1.6 cm Nevada con cielo cubierto
06:00 Sur 48 - 81 km/h 90% 1.1 cm Nevada con cielo cubierto
07:00 Sur 40 - 78 km/h 90% 0.8 cm Nevada con cielo cubierto
08:00 Sur 37 - 65 km/h 50% 0.2 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 33 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 33 - 54 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 33 - 54 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 32 - 54 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 31 - 53 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 29 - 53 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 29 - 48 km/h 0% Soleado
16:00 Suroeste 29 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 27 - 47 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 27 - 44 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado
20:00 -1° -1° Suroeste 25 - 44 km/h 0% Cielo despejado
21:00 -1° -1° Oeste 23 - 40 km/h 0% Cielo despejado
22:00 -1° -1° Oeste 22 - 37 km/h 0% Cielo despejado
23:00 -1° -1° Oeste 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -1° -1° Oeste 24 - 39 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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