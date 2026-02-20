El Banco Central compró USD 167 millones y las Reservas tocaron el máximo desde agosto de 2021
El BCRA acumula 33 jornada consecutivas de compra. Ante esto, en lo que va del 2026, la entidad sumó más de USD 2.400 millones.
El Banco Central compró USD 167 millones este viernes y sumó 33 jornadas consecutivas con subas en las Reservas.
De esta manera, la entidad sumó más de USD 2.400 millones en lo que va del 2026, un poco más del 24% de la meta anual de acumulación de reservas.
En total, las reservas internacionales se sitúan en USD 46.261 millones, en lo que representa un máximo desde agosto de 2021.
Las proyecciones para 2026 contemplan compras netas de divisas en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.
Todas las compras del BCRA en lo que va del 2026
- 5 de enero: USD 21 millones
- 6 de enero: USD 83 millones
- 7 de enero: USD 9 millones
- 8 de enero: USD 62 millones
- 9 de enero: USD 43 millones
- 12 de enero: USD 55 millones
- 13 de enero: USD 55 millones
- 14 de enero: USD 187 millones
- 15 de enero: USD 47 millones
- 16 de enero: USD 125 millones
- 19 de enero: USD 21 millones
- 20 de enero: USD 8 millones
- 21 de enero: USD 107 millones
- 22 de enero: USD 80 millones
- 23 de enero: USD 75 millones
- 26 de enero: USD 39 millones
- 27 de enero: USD 32 millones
- 28 de enero: USD 33 millones
- 29 de enero: USD 52 millones
- 30 de enero: USD 23 millones
- 2 de febrero: USD 39 millones
- 3 de febrero: USD 57 millones
- 4 de febrero: USD 44 millones
- 5 de febrero: USD 126 millones
- 6 de febrero: USD 51 millones
- 9 de febrero: USD 176 millones
- 10 de febrero: USD 42 millones
- 11 de febrero: USD 214 millones
- 12 de febrero: USD 141 millones
- 13 de febrero: USD 42 millones
- 18 de febrero: USD 80 millones
- 19 de febrero: USD 76 millones
- 20 de febrero: USD 167 millones
