Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El Banco Central compró USD 167 millones este viernes y sumó 33 jornadas consecutivas con subas en las Reservas.

De esta manera, la entidad sumó más de USD 2.400 millones en lo que va del 2026, un poco más del 24% de la meta anual de acumulación de reservas.

Dólares. Foto: REUTERS

En total, las reservas internacionales se sitúan en USD 46.261 millones, en lo que representa un máximo desde agosto de 2021.

Las proyecciones para 2026 contemplan compras netas de divisas en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

Banco Central; BCRA. Foto: NA

Todas las compras del BCRA en lo que va del 2026