Dólares. Foto: via REUTERS

La economía argentina está atravesada por el detalle diario del riesgo país, activos argentinos, bonos de deuda y la cotización del dólar. Pasadas las 12 del mediodía de este miércoles 18 de marzo, se dieron a conocer todos los valores con un incremento de la moneda estadounidense a diferencia de la jornada anterior.

Los activos argentinos observaron cotizaciones oscilantes: el MERVAL opera con un alza de 1,2%, mientras que los ADRs en Nueva York ofrecen comportamientos mixtos. Los bonos de la deuda pública muestran bajas y el Riesgo País está en 596 puntos

Wall Street. Foto: REUTERS

En la plaza local, los títulos en dólares anotan subas generalizadas y trepan hasta 0,8% de la mano del Global 2029 seguido por el Bonar 2029 (0,7%). El S&P Merval trepa 2,3% a 2.762.722,16 puntos, mientras que su contraparte en dólares también extiende ganancias y avanza 2,6% a 1.894,79 puntos.

Por su parte, los ADRs vuelven a subir hasta más de 6% liderados por YPF, Telecom Argentina (+4%) y Cresud (+3,7%). Por otro lado, otras acciones como MercadoLibre o Bioceres Crop caen 0,3% y 2,8%, respectivamente.

Cotizaciones del dólar de este miércoles 18 de marzo

El dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con suba de $5 con relación al último cierre: