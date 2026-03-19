Cobro en ANSES Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy, jueves 19 de marzo de 2026, con una nueva jornada clave dentro del calendario de pagos del mes. Miles de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciben sus prestaciones según la terminación del DNI y los aumentos confirmados para marzo tras la actualización por movilidad y los bonos extraordinarios vigentes.

A continuación, el detalle completo de quiénes cobran hoy, cuánto reciben y qué beneficios continúan disponibles para distintos grupos durante las próximas semanas.

ANSES, jubilados. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Hoy es el turno de quienes tienen DNI terminado en 8. Estos beneficiarios perciben:

Haber mínimo actualizado , correspondiente al aumento por movilidad.

Bono extraordinario de $70.000, vigente para reforzar los ingresos en el contexto inflacionario.

De acuerdo con lo informado recientemente, el haber mínimo actualizado para marzo quedó en:

$369.600,88, mientras que el máximo asciende a $2.487.063,95.

La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria declarada, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)

También cobran hoy quienes tienen DNI terminado en 8, tanto en AUH como en Asignación Familiar por Hijo.

Los montos fueron actualizados con la última movilidad, y se depositan directamente en las cuentas vinculadas.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo cuyos DNI finalizan en 7 reciben hoy la acreditación correspondiente al mes, con el incremento de marzo ya incorporado.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Hoy reciben su pago quienes tienen DNI terminados en 8 y 9, con montos que varían según el ingreso familiar declarado.

Prestaciones SUAF (Asignación Familiar por Hijo para trabajadores)

Al igual que en el caso de la AUH, hoy cobran quienes tienen DNI terminado en 7 según el cronograma oficial.

Asignaciones de Pago Único

Incluyen:

Matrimonio

Adopción

Nacimiento

Estas prestaciones no dependen de la terminación del DNI.Los pagos están habilitados hasta el 10 de abril para todas las terminaciones.

Pensiones No Contributivas (PNC) — Asignaciones Familiares

Las asignaciones familiares para titulares de Pensiones No Contributivas también pueden cobrarse hasta el 10 de abril, sin distinción por terminación de DNI.

Resumen rápido del calendario ANSES para hoy 19/03

Aumentos confirmados para marzo 2026

Según datos oficiales, en marzo entró en vigencia una actualización del 2,88%, basada en la variación inflacionaria de enero. Este incremento impacta en jubilaciones, AUH, AUE y asignaciones familiares.

Asimismo, el bono extraordinario continúa reforzando los ingresos de los jubilados y pensionados de los haberes más bajos.

Cobro de jubilados Foto: Foto generada con IA

Cómo consultar tu fecha de cobro

ANSES recuerda que podés consultar tu día exacto de cobro desde:

Mi ANSES

www.anses.gob.ar

Línea 130

App Mi Argentina

Estas plataformas informan el lugar de pago, fecha exacta, beneficios activos y montos correspondientes.

Este jueves 19 de marzo marca una jornada importante para millones de beneficiarios. Con aumentos aplicados, bonos extraordinarios y un calendario organizado estrictamente según la terminación del DNI, ANSES continúa con el cronograma oficial de marzo, garantizando la acreditación puntual de todas las prestaciones sociales.