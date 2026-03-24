Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

El Gobierno dará a conocer el menú de las ofertas para llevar adelante una nueva licitación de deuda pública, donde buscará renovar vencimientos por casi $8 billones. La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, publicará este miércoles 25 de marzo el set de bonos que pondrá el viernes 27 a consideración del mercado y los analistas aguardan conocer la estrategia que adoptará la conducción económica frente al actual cuadro de situación interno y externo.

En una nueva jornada ligada a las licitaciones de deuda pública, también se continuará con la emisión del bono en dólares AL27, siendo su tercera licitación, donde buscará de conseguir otros US$150 millones. En este punto, será relevante el valor de la tasa que se le pedirá a Economía en un mercado mucho más inquieto por la situación global: en la primera operación, se convalidó un rendimiento de 5,94%, que descendió a 5,7% en la segunda operación.

El ministro de Economía aseguró que "Argentina Week" dio sus frutos en inversiones. Foto: Noticias Argentinas

Sin opciones de emitir en el exterior, el financiamiento local pasará a ser fundamental para el Ministerio de Economía. Cabe recordar que en los últimos días, el ministro Luis Caputo dijo que aspira a aumentar el financiamiento en el mercado local.

Luis Caputo habló de la inflación cero que proyecta Milei en 2026: “Es muy difícil predecir el ‘cuándo’ en los índices”

Luis Caputo volvió a referirse al dato de inflación de febrero 2026 que marcó 2,9% y sostuvo que el proceso de desinflación se ralentizó desde el impacto del clima político que hubo previo a las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. Tras participar del “Argentina Week” en Nueva York, el ministro de Economía aseguró que el rebote no lo tomó por sorpresa.

Según explicó en diálogo con TN, la combinación del ajuste en la carne y las tarifas ya anticipaba una cifra más alta. Pero señaló que la verdadera interrupción del proceso de desinflación llegó con la volatilidad generada por el temor a un eventual revés electoral del oficialismo.

Cuando le preguntaron si el índice podría perforar el 1% este año, como lo vaticinó Javier Milei para el mes de agosto, Caputo se mostró cauto. “Podría ser tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre u octubre”, consideró.