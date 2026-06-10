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Anuncio importante de YPF: el freno en la producción de un insumo clave que redefinirá a las marcas de limpieza

La petrolera anunció que abandonará la fabricación de materias primas clave para detergentes y productos de limpieza en su Complejo Industrial La Plata. La decisión, motivada por razones de rentabilidad y reestructuración del negocio, generó preocupación en compañías como Unilever.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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YPF dejará de producir insumos para detergentes.
YPF dejará de producir insumos para detergentes. Foto: REUTERS
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La decisión de YPF de abandonar una línea de negocios vinculada a la producción de insumos químicos abrió una etapa de negociaciones con algunas de las principales compañías de consumo masivo del país. La petrolera comunicó a sus clientes que dejará de fabricar y comercializar determinados productos petroquímicos elaborados en el Complejo Industrial La Plata, una medida que obligará a varias industrias a buscar nuevos proveedores.

A través de una carta enviada esta semana, la empresa informó que discontinuará la producción y venta en el mercado local de LAB (Lineal Alquil Benceno), LAS (Ácido Lineal Alquil Benceno Sulfónico), PEX-AE y PEX-AP a partir de agosto de 2026. Además, aclaró que recibirá órdenes de compra hasta el 15 de julio, siempre sujetas a la disponibilidad de stock.

La decisión tiene un impacto significativo debido a la importancia de estos productos para distintas cadenas industriales. El LAB es una materia prima fundamental para la elaboración de surfactantes, compuestos químicos utilizados para remover grasa y suciedad. A partir de este insumo se obtiene el LAS, considerado uno de los componentes más utilizados a nivel mundial para fabricar detergentes para ropa, lavavajillas y productos de limpieza doméstica.

YPF dejará de producir insumos para detergentes. Foto: NA

Fuentes del sector explicaron que YPF es uno de los pocos productores locales de estos insumos, por lo que su salida del negocio obligará a numerosas empresas a reorganizar sus esquemas de abastecimiento. Entre las compañías alcanzadas se encuentra Unilever, uno de los principales fabricantes de productos de limpieza del país.

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Desde YPF confirmaron la medida y señalaron que forma parte de una revisión integral de su portafolio de negocios. Según explicaron, la decisión responde a una combinación de factores relacionados con las condiciones actuales del mercado, la escala de operación y la necesidad de priorizar estándares de eficiencia y seguridad en sus activos industriales.

La petrolera aseguró además que trabaja junto a clientes y proveedores para garantizar una transición ordenada y evitar faltantes. “Lo importante es que se está haciendo en coordinación con los clientes para que puedan abastecerse con otros proveedores”, indicaron fuentes de la empresa.

En paralelo, Unilever confirmó haber recibido la notificación y expresó su preocupación por el adelantamiento de los plazos previstos para el abastecimiento. Desde la compañía, señalaron que esperaban contar con suministro durante todo 2026 y que ahora buscan coordinar con YPF un esquema de transición que minimice cualquier interrupción en la producción.

La situación tiene especial relevancia para la multinacional porque parte de los detergentes fabricados en Argentina no solo abastecen al mercado local, sino que también se exportan a distintos países de América Latina. Por ese motivo, la continuidad en el suministro de materias primas resulta estratégica para sus operaciones regionales.

Juicio YPF. Foto: Reuters
YPF dejará de producir insumos para detergentes.

La medida también alcanza a otros productos químicos elaborados en el complejo platense. El PEX-AE se utiliza principalmente en aceites aislantes para cables eléctricos de alta tensión, mientras que el PEX-AP tiene aplicaciones en lubricantes industriales, fluidos para mecanizado de metales, aceites refrigerantes, aditivos anticorrosivos y emulsificantes para agroquímicos.

Según trascendió en el sector, la decisión fue tomada durante los primeros días de junio y respondió principalmente a cuestiones de rentabilidad. En las actuales condiciones del mercado, la actividad habría dejado de ser económicamente viable para YPF, que ahora concentra sus esfuerzos en negocios considerados estratégicos dentro de su proceso de reorganización.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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