ANSES paga a DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: fechas clave de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones

Cobro ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social organiza cada mes los pagos de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad. Por eso, los beneficiarios con DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3 aparecen entre los primeros grupos del calendario de agosto, aunque la fecha exacta depende del tipo de prestación que cobre cada persona.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, los pagos comienzan con los documentos terminados en 0 y 1, que cobran el lunes 10 de agosto. Luego siguen los DNI terminados en 2 y 3, con fecha de cobro el martes 11 de agosto. Esta prestación incluye, entre otros grupos, pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Jubilados y pensionados con haber mínimo: fechas para DNI 0, 1, 2 y 3

Para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, el calendario de agosto también comienza el 10 de agosto. Según la terminación del DNI, las primeras fechas son: DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto; DNI terminado en 1: martes 11 de agosto; DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto; DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

Este grupo tendrá continuidad durante el resto del mes, con una pausa por el feriado nacional del lunes 17 de agosto, motivo por el cual los pagos se retoman el martes 18. El esquema se mantiene ordenado por documento y permite que cada beneficiario sepa con anticipación cuándo tendrá acreditado el dinero en su cuenta bancaria.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobran los DNI 0, 1, 2 y 3

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y prestaciones vinculadas al sistema de asignaciones también cobran según el último número del DNI. Para agosto, el inicio del pago coincide con el calendario de jubilaciones mínimas: DNI 0 cobra el 10 de agosto, DNI 1 el 11 de agosto, DNI 2 el 12 de agosto y DNI 3 el 13 de agosto.

ANSES cobro Foto: ANSES

La clave para evitar confusiones es revisar siempre la prestación específica. Una misma persona puede tener más de un beneficio y, en algunos casos, las fechas no necesariamente coinciden. Por eso, ANSES recomienda consultar la fecha y el lugar de cobro desde mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde el calendario oficial disponible en la web del organismo.

Jubilaciones superiores al haber mínimo: qué pasa con DNI 0, 1, 2 y 3

Para quienes cobran jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo, el pago suele ubicarse hacia la última parte del mes. En los calendarios publicados para agosto, los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 aparecen dentro de los primeros turnos de ese segmento, mientras que los DNI terminados en 2 y 3 cobran en la tanda siguiente.

Como existen publicaciones que muestran diferencias en algunas fechas de este grupo, la recomendación más segura es verificar el dato actualizado en los canales oficiales de ANSES antes de concurrir al banco o mover fondos. El trámite de consulta es gratuito y puede hacerse online, ingresando al calendario de pagos o a la opción Cobros - Consultar fecha y lugar de cobro dentro de mi ANSES.

Aumento y bono de agosto para beneficiarios de ANSES

Las prestaciones de agosto llegan con una actualización mensual del 1,89%, en línea con la movilidad aplicada sobre los haberes previsionales. Además, se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos, de acuerdo con la información publicada sobre el cronograma del mes.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Con ese ajuste, la jubilación mínima se ubica alrededor de $419.800 antes del bono, y el ingreso total para quienes reciben el refuerzo completo llega aproximadamente a $489.800. También se actualizan otras prestaciones como PUAM, Pensiones No Contributivas y AUH, aunque el monto final puede variar según la situación particular de cada beneficiario.

Cómo consultar en ANSES si cobrás en agosto

Para confirmar la fecha exacta, ANSES permite consultar el calendario desde su plataforma oficial. El beneficiario debe ingresar al sitio del organismo, elegir la prestación correspondiente y revisar el día de cobro según la terminación del DNI. También puede acceder a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para ver la información personalizada.

Este paso es especialmente importante para quienes cobran más de una prestación, tienen cambios recientes en sus datos bancarios o necesitan confirmar si el depósito se acredita antes o después de un feriado. La consulta online evita traslados innecesarios y permite revisar la información antes de ir al cajero o a la entidad bancaria.

Calendario ANSES: resumen rápido para DNI 0, 1, 2 y 3

En agosto, los primeros pagos se concentran entre el 10 y el 13 de agosto para varias prestaciones. Las PNC comienzan el 10 para DNI 0 y 1, y siguen el 11 para DNI 2 y 3. En tanto, jubilaciones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo tienen este orden: DNI 0 el 10 de agosto, DNI 1 el 11, DNI 2 el 12 y DNI 3 el 13.

La información más conveniente para el usuario es siempre la que surge de la combinación entre tipo de prestación + terminación de DNI. Por eso, antes de retirar el dinero, conviene revisar el calendario oficial y confirmar la fecha personalizada en mi ANSES.