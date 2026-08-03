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Crimen de Juana Mailén Antonich: qué reveló la autopsia y las primeras pericias que complican a los dos detenidos

La joven (25) era madre de dos niñas de 1 y 6 años. Los dos detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27).

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Crimen de Juana Mailén Antonich.
Crimen de Juana Mailén Antonich. Foto: NA.
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La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich continúa avanzando y, con el paso de las horas, se conocieron nuevos detalles sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven de 25 años y las pruebas que complican a los dos detenidos por el crimen.

El cadáver fue encontrado en una zona costera de difícil acceso, ubicada en el sur de Mar del Plata, un sector caracterizado por la poca circulación de personas, médanos, abundante vegetación y antiguas construcciones abandonadas. Los investigadores consideran que estas características podrían haber sido determinantes para la elección del lugar donde abandonaron el cuerpo.

Según la información que trascendió, la víctima fue hallada cerca de una casilla de serenos en desuso y de un tambor metálico quemado. Tras el hallazgo, la Policía Científica preservó la escena para realizar pericias y recolectar rastros que permitan reconstruir la secuencia del crimen.

Lugar donde encontraron el cuerpo de Juana Mailén Antonich. Foto: NA.

Qué reveló la autopsia y las primeras pericias

Los principales sospechosos son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes se desempeñaban como serenos del predio. La fiscalía intenta establecer si el asesinato ocurrió en ese mismo lugar o si el cuerpo fue trasladado posteriormente, por lo que se analizan rastros biológicos, huellas y registros de cámaras de seguridad de los accesos a la zona.

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En paralelo, los resultados preliminares de la autopsia aportaron nuevos elementos a la causa. El examen forense determinó que Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años, presentaba múltiples lesiones compatibles con una violenta agresión previa a su muerte, entre ellas golpes en distintas partes del cuerpo y heridas que serán clave para reconstruir la mecánica del ataque.

Además, durante las pericias realizadas a los detenidos, los investigadores detectaron marcas y lesiones que podrían ser compatibles con un forcejeo con la víctima. Esas heridas serán sometidas a nuevos estudios en el marco de la causa, que quedó formalmente caratulada como femicidio y es investigada por el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7.

Los detenidos por el crimen de Juana Mailén Antonich. Foto: NA.

La reconstrucción del crimen de Juana Mailén Antonich

Otro dato relevante es que el cuerpo habría sido encontrado desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos, detrás del lugar donde dormían los dos serenos detenidos. Esa circunstancia se convirtió en uno de los principales ejes de la investigación.

Los peritos también trabajan sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos y distintos rastros biológicos con el objetivo de determinar el grado de participación de cada uno de los acusados. En ese sentido, los resultados de los estudios de ADN y otras pruebas científicas serán determinantes para establecer cómo ocurrió el crimen y si intervino alguna otra persona.

Juana Mailén Antonich tenía 25 años. Foto: redes sociales.

La investigación sostiene que la joven fue captada mediante una falsa propuesta laboral difundida a través de Facebook. Después de ese contacto se perdió todo rastro de ella hasta que su cuerpo fue encontrado en la playa marplatense.

Mientras continúan las medidas de prueba, los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia. La fiscalía busca reconstruir con precisión los movimientos de la víctima y de los acusados durante las horas previas al femicidio y definir el rol que habría tenido cada uno en el hecho.

MuerteAsesinatoMar del Plata
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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