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Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones: la revisión que aguarda el gobierno de Milei

La calificadora MSCI define si el país inicia el camino para salir de la categoría más baja del mercado. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Wall Street. Foto: REUTERS
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Los operadores financieros y los equipos técnicos del Ministerio de Economía aguardan con expectativa el informe de la firma internacional MSCI, que evaluará las condiciones de accesibilidad al mercado cambiario local. El reporte de Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados constituye el paso previo y fundamental para que la entidad anuncie el inicio del proceso de reclasificación de los activos argentinos, una medida que revertiría el actual aislamiento financiero y habilitaría el potencial ingreso de miles de millones de dólares provenientes de fondos de inversión extranjeros.

El mercado de capitales de la Argentina permanece relegado en la categoría de “mercado independiente”, el escalafón más bajo del sistema de medición de la compañía global de índices. Esta condición marginal obliga al país a compartir espacio con estructuras financieras de naciones como Jamaica, Panamá, Ucrania o Palestina, lo cual representa una traba reglamentaria para que los grandes fondos internacionales puedan incorporar acciones de firmas locales a sus carteras de inversión.

Un informe de proyecciones elaborado por la banca privada Morgan Stanley incrementó el optimismo tras estimar que una eventual recategorización inyectaría cerca de USD 4500 millones en los papeles de compañías argentinas, con un beneficio prioritario para los sectores vinculados a la energía. A pesar del inminente veredicto de la calificadora, los plazos del andamiaje corporativo indican que la aplicación técnica del ascenso institucional no se implementaría de forma automática, sino que entraría en vigencia recién a partir del año 2027.

La primera meta de las autoridades regulatorias apunta a reingresar a la zona de “mercados de frontera”, bloque que actualmente integran economías como las de Vietnam, Pakistán, Eslovenia o Serbia. Sin embargo, el objetivo a largo plazo del programa del Gobierno se enfoca en recuperar el estatus de “mercado emergente”, un selecto grupo regional compuesto por Brasil, Chile, Colombia, México y Perú que el territorio nacional abandonó en el año 2021 tras los sucesivos defaults soberanos y la restauración de las trabas cambiarias.

En sus documentos de auditoría de febrero, la firma MSCI estableció un listado estricto con las reformas estructurales y las flexibilizaciones del cepo que el Gobierno debe convalidar para obtener la luz verde. Las exigencias del organismo internacional abarcan desde la libre disponibilidad para los movimientos de capitales, la creación de herramientas de infraestructura financiera para habilitar las ventas en corto y la agilización de los registros para operadores no residentes.

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Tomás Cascallares

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27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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