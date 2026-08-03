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El dulce de leche elegido como el mejor de Argentina ya tiene precio: cuánto sale y dónde comprarlo

El dulce de leche elegido como el mejor de Argentina ya se puede comprar en locales y online. Cuánto cuesta, qué variedades ofrece y por qué volvió a destacarse en Caminos y Sabores.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Dulce de leche
Dulce de leche Foto: Instagram @dulcedeleche_co
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El dulce de leche argentino volvió a quedar en el centro de la escena gastronómica. Uno de los productos más representativos del país fue distinguido en una reconocida competencia nacional y, como suele ocurrir cada vez que aparece un ganador, muchos consumidores empezaron a hacerse la misma pregunta: cuánto cuesta y dónde se consigue el mejor dulce de leche de Argentina.

La marca que volvió a imponerse fue Dulce de Leche & Co., que se consagró nuevamente en la feria Caminos y Sabores 2026, dentro del certamen Experiencias del Sabor. Según la información publicada, la firma obtuvo su tercer reconocimiento en los últimos cuatro años, un dato que refuerza su posicionamiento dentro del segmento gourmet y artesanal.

Cuánto cuesta el mejor dulce de leche de Argentina

El producto premiado se vende en diferentes formatos, con precios que arrancan desde los $4.800 para las presentaciones más pequeñas. En la tienda oficial de la marca, el dulce de leche clásico de 45 gramos figura a $4.800, mientras que el frasco de 220 gramos aparece publicado a $8.800.

El mejor dulce de leche del país
Dulce de leche Foto: Instagram @dulcedeleche_co

Para quienes buscan una opción de mayor tamaño, el dulce de leche clásico de 450 gramos cuesta $12.500, el mismo valor que la presentación clásica de 500 gramos. Estos formatos apuntan tanto al consumo familiar como a regalos gastronómicos o compras para turistas que quieren llevarse un producto típico argentino.

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Además de la versión tradicional, la marca ofrece líneas saborizadas. Entre ellas aparecen opciones como Banana Split y Frutos del Bosque, con frascos de 45 gramos a $4.800 y versiones de 220 gramos a $9.500, de acuerdo con los precios publicados en su tienda online.

Por qué este dulce de leche fue elegido como uno de los mejores

La distinción no llegó por casualidad. El reconocimiento se dio en el marco de la 20° edición del certamen Experiencias del Sabor, realizado en Caminos y Sabores, donde los productos fueron evaluados por especialistas a través de catas a ciegas. En ese proceso participaron perfiles vinculados al análisis sensorial, la gastronomía y la industria alimentaria.

El mejor dulce de leche de Argentina cuesta desde $4.800: dónde comprarlo
Dulce de leche Foto: Instagram @dulcedeleche_co

Este tipo de evaluación es clave porque permite comparar muestras sin que la marca influya en la decisión del jurado. En otras palabras, el foco está puesto en atributos como textura, aroma, sabor, equilibrio, persistencia y calidad general. Por eso, cuando un dulce de leche obtiene una distinción de este tipo, el premio suele despertar interés no solo entre fanáticos del producto, sino también entre consumidores que buscan una experiencia más gourmet.

Dónde comprar Dulce de Leche & Co.

Una de las ventajas para quienes quieren probarlo es que el producto no está limitado a un único punto de venta. La marca cuenta con locales en zonas muy transitadas de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en barrios turísticos y gastronómicos como Palermo, San Telmo, Recoleta, Microcentro y La Boca.

Entre las direcciones informadas aparecen locales en José A. Cabrera 5061, Borges 2005, Mercado de San Telmo, Defensa 722, Defensa 629, Lavalle 627, Av. Roque Sáenz Peña 1114, Guido 1996, Magallanes 861 y Av. Don Pedro de Mendoza 2163. También figura un punto de venta en la ciudad de Santa Fe, sobre Av. 25 de Mayo 3064.

También se puede comprar online con envío

Para quienes no están cerca de un local físico, la alternativa más directa es la compra por internet. La tienda oficial de Dulce de Leche & Co. ofrece productos como dulce de leche clásico, variedades saborizadas, alfajores, conitos, caramelos y otros artículos vinculados a la marca.

La opción online resulta especialmente atractiva para consumidores del interior del país o para quienes buscan armar un regalo con identidad argentina. En un contexto donde los productos regionales y gourmet ganan cada vez más espacio, el dulce de leche premiado se convierte en una compra accesible para probar una marca reconocida sin necesidad de viajar.

Un clásico argentino que también se volvió tendencia gourmet

El dulce de leche ocupa un lugar emocional en la mesa argentina. Aparece en desayunos, meriendas, tortas, alfajores, panqueques, helados y postres caseros. Pero en los últimos años también empezó a ganar terreno como producto premium, con marcas que trabajan recetas más cuidadas, envases de vidrio, sabores especiales y propuestas orientadas al turismo gastronómico.

En ese escenario, el caso de Dulce de Leche & Co. combina dos factores que suelen funcionar muy bien en buscadores y redes: un producto masivo, querido por casi todos, y un reconocimiento reciente que despierta curiosidad. La pregunta concreta, además, es simple y poderosa: cuánto cuesta probar el mejor dulce de leche del país.

Los precios del dulce de leche premiado

En resumen, estos son algunos de los valores publicados:

  • Dulce de leche clásico 45 g: $4.800.
  • Dulce de leche clásico 220 g: $8.800.
  • Dulce de leche clásico 450 g: $12.500.
  • Dulce de leche clásico 500 g: $12.500.
  • Banana Split 45 g: $4.800.
  • Frutos del Bosque 45 g: $4.800.
  • Banana Split 220 g: $9.500.
  • Frutos del Bosque 220 g: $9.500.

Por qué puede convertirse en una compra viral

El atractivo no está solo en el premio. También influye que el producto tiene un precio de entrada relativamente bajo, una historia fácil de contar y un vínculo directo con la identidad argentina. Para muchos consumidores, probar el dulce de leche elegido como el mejor del país puede funcionar como una experiencia simple, accesible y compartible.

En tiempos de recomendaciones en redes, rankings gastronómicos y búsquedas rápidas en Google, este tipo de productos suelen generar alto interés. Y si algo quedó claro después de la nueva consagración es que el dulce de leche sigue siendo mucho más que un acompañamiento: es uno de los sabores más reconocibles de la Argentina y, ahora, también una tendencia gourmet con precio confirmado.

Dulce de lechePreciosGastronomía
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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