El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El organismo internacional otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina. Foto: Prensa Gobierno

El gobierno de Javier Milei recibió una garantía de 550 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El apoyo financiero se confirmó casi a las 18 de este miércoles 17 de junio e irá destinado a “fortalecer la seguridad y la justicia”.

Luego de la garantía ya concedida por el Banco Mundial por 2000 millones de dólares, ahora el BID confirmó un respaldo financiero a la Argentina. El anuncio coincidió con un encuentro clave en la Quinta de Olivos: el presidente Javier Milei se reunió este miércoles con las autoridades del organismo internacional y es la primera vez que otorga una garantía de este tipo al país.

Según el comunicado oficial, la garantía permitirá al país movilizar 1.200 millones de dólares en financiamiento privado, ingreso que facilitará la llegada de recursos internacionales, en sintonía con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Caputo junto al presidente del BID, Ilan Goldfajn. Foto: BID

En ese contexto, el BID explicó que el apoyo tiene como objetivo “mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el FMI”.

Es importante recordar que el financiamiento se destinará al programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), que reúne las reformas impulsadas por el Gobierno para enfrentar los delitos vinculados a organizaciones criminales y cuyo objetivo es “fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito”.

Las negociaciones en curso del Gobierno con los organismos de crédito internacional

Garantía de la CAF: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tratará el 22 de julio una cobertura de entre US250millonesyUS500 millones.

Préstamo bancario: el pool de garantías institucionales servirá como llave para destrabar un crédito directo de bancos privados por US$4000 millones.

La conducción económica evitó el regreso directo a los mercados internacionales de crédito y prefirió activar mecanismos alternativos de financiamiento. Las tenencias líquidas del Tesoro Nacional depositadas en el Banco Central registraban un saldo de US$2917 millones hasta la semana pasada, una cifra que permite cubrir el 66% de las obligaciones inmediatas de julio. Los instrumentos financieros utilizados para captar divisas son: