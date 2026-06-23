Deuda en dólares: el Gobierno ya tiene el 85% para cubrir vencimientos clave

El Gobierno maneja seis opciones de financiamiento de deuda para saldar vencimientos en los próximos 18 meses. Foto: NA

El Gobierno deberá pagar US$30.000 millones de vencimientos de deuda ante acreedores de todo tipo en los próximos 18 meses y, según los analistas de mercado, ya cuenta con casi todos los dólares para refinanciar ese compromiso financiero; tomarán deuda por US$5.000 millones con distintos organismos internacionales como garantes (Banco Mundial, BID y la CAF).

En este sentido, el lunes el Ejecutivo habilitó una operación de préstamo de bancos internacionales para reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional y ampliar las fuentes de crédito disponibles. Los analistas de mercado consideran que el Estado tiene disponible casi todos los dólares para pagar el compromiso luego de que la cartera de Economía le compró US$600 millones al BCRA la semana pasada y acumuló así el 85% de lo necesario para pagar la deuda: US$3.680 millones.

El Gobierno acumuló el 85% de lo necesario para pagar la deuda: US$3.680 millones. Foto: NA

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de deuda que baraja el Gobierno?

La Argentina enfrentará en los próximos 18 meses vencimientos de deuda que van desde el Fondo Monetario Internacional hasta acreedores privados de los bonos del Tesoro Nacional. La mayor parte de la deuda es del Ministerio de Economía y otra lo es del Banco Central que emitió sus propios bonos en dólares en los últimos dos años: los Bopreales.

La consultora 1816 afirma que, mientras que una gran parte de los vencimientos están asegurados, existen seis opciones para el pago de deuda restante. La primera se refiere a los dólares captados mediante las emisiones de deuda en moneda extranjera (Bonar 2027 y 2028).

En segundo lugar, el Gobierno baraja la toma de un préstamo con bancos internacionales garantizado por organismos. La tercera opción se refiere a la renovación de los “repos” del Banco Central. En estos dos casos mencionados el Gobierno acordaría una dinámica similar en la que tomaría un crédito directo desde bancos extranjeros, lo cual no representaría la típica “salida” al mercado a través del ofrecimiento de un bono.

La mayor parte de la deuda es del Ministerio de Economía y otra lo es del Banco Central que emitió sus propios bonos en dólares. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Al tener estas tres herramientas, 1816 afirma la aseguración de US$13.100 millones. El monto restante podría cubrirse combinando otras tres variantes: una eventual emisión internacional de deuda en Wall Street, la refinanciación de vencimientos con el FMI e incluso la utilización de reservas del Banco Central.

¿Cuál es la perspectiva del Gobierno ante la deuda?

El mercado maneja la idea de que el Gobierno llegará a tiempo con los pagos. La consultora Romano Group afirmó: “El programa financiero para 2026 parecería resuelto y el de 2027 realizable”. Sin embargo, los analistas consideran que una vuelta gradual a los mercados internacionales podría ayudar a construir una gran reserva de divisas para los próximos años.

Los analistas creen en una vuelta gradual de Argentina a los mercados internacionales permitiría construir una gran reserva de divisas para los próximos años. Foto: NA

Según Romano Group, el Gobierno evitó apurarse a emitir deuda en el exterior y la baja del riesgo país terminó mejorando las condiciones posibles de financiamiento.

Es importante remarcar especial atención sobre un punto referido a que un eventual endurecimiento de la política monetaria de los Estados Unidos gracias a la llegada de Kevin Warsh a la Reserva Federal podría encarecer el crédito más adelante.