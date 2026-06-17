Aguinaldo de empleadas domésticas: cuánto cobran y cuándo se paga en junio 2026

Servicio doméstico: cuánto cobran de aguinaldo en el mes de junio. Foto: NA.

Ante la llegada del fin del primer semestre de 2026, los empleadores de personal de casas particulares deben pagar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, en el mes de junio. Este se rige por el mismo régimen general de trabajadores registrados aunque difiere en un punto: el plazo dispuesto para el pago.

Mientras que la normativa central establece que el aguinaldo del mes de junio puede abonarse hasta el 7 de julio, la Ley 26.844 que regula el trabajo en casas particulares establece un régimen estricto en que el SAC debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de prórroga.

El 30 de junio es la fecha límite del pago del aguinaldo para personal doméstico. Foto: Gobierno argentino

¿De cuánto es el aguinaldo de las empleadas domésticas del mes de junio?

El aguinaldo a cobrar el mes de junio equivale al 50% del salario mensual más alto percibido por la trabajadora o el trabajador desde enero hasta junio, independientemente de horas extras, bonos o sumas extraordinarias que hayan modificado el ingreso habitual.

Si la relación laboral comenzó después de enero o es inferior a los 6 meses, el SAC se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado: se divide el salario mensual más alto por doce y se multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados durante el semestre.

¿Cómo se calcula el SAC? Se divide el salario mensual más alto por doce y se multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados durante el semestre.

Todos los empleadores de casas particulares se encuentran en la obligación de abonar en tiempo y forma el aguinaldo ya que su incumplimiento puede derivar en reclamos y sanciones administrativas. El depósito debe realizarse bajo las mismas condiciones que el salario mensual.

¿Qué pasa si un empleador no abona el aguinaldo?

Si un empleador no paga el aguinaldo en los plazos establecidos, entra en mora de manera automática desde el primer día posterior al vencimiento, sin necesitar un aviso previo del trabajador. Además, se suman intereses por el tiempo de demora.

Por su parte, el trabajador puede exigir que se cumpla el pago enviando un telegrama laboral gratuito a través del Correo Argentino. Y el empleador puede incurrir en reclamos o sanciones administrativas.

A partir del primero de julio rigen intereses por el tiempo de demora del pago del aguinaldo al personal doméstico.

¿De cuánto es el aumento salarial para el personal de casas domésticas del mes de junio?

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó aumentos progresivos para el período comprendido entre los meses de abril y julio del 2026. Así, luego del último acuerdo paritario, los trabajadores del sector recibirán un aumento del 1,5% en junio, lo que impactará en el monto del aguinaldo.