Aguinaldo en Argentina: la historia del pago extra que empezó como regalo y terminó siendo un derecho

La historia del aguinaldo Foto: redes

Cada junio y diciembre, millones de trabajadores argentinos esperan el pago del aguinaldo. Para muchos hogares, ese ingreso extra representa un alivio clave: permite ordenar deudas, afrontar gastos acumulados o proyectar consumos que el salario mensual no siempre alcanza a cubrir. Sin embargo, detrás del Sueldo Anual Complementario, conocido popularmente como aguinaldo, hay una historia mucho más profunda que una simple suma de dinero: es el recorrido de una costumbre antigua que terminó convertida en uno de los derechos laborales más importantes del país.

Qué es el aguinaldo y por qué se paga dos veces al año

En la Argentina, el aguinaldo se llama formalmente Sueldo Anual Complementario. La normativa vigente establece que se paga en dos cuotas: la primera con vencimiento el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre. Cada una equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro del semestre correspondiente.

Este esquema, hoy naturalizado, no siempre existió. En sus orígenes, el aguinaldo no era una obligación legal, sino una gratificación voluntaria. Es decir, dependía de la decisión del empleador, del contexto económico y, muchas veces, de la relación personal entre el patrón y sus trabajadores. Con el tiempo, esa práctica informal se transformó en una conquista regulada por el Estado.

El origen del aguinaldo: una tradición que viene de la antigüedad

Aunque en Argentina se lo asocia directamente con el mundo laboral, el aguinaldo tiene raíces mucho más antiguas. Diversas reconstrucciones históricas ubican sus antecedentes en la Antigua Roma, donde era habitual intercambiar obsequios al comienzo del año como símbolo de buenos augurios. Esa práctica, conocida como kalendariae strenae, estaba vinculada con la idea de iniciar un nuevo ciclo con prosperidad y buenos deseos.

Juan Domingo Perón Foto: Archivo

Con el paso de los siglos, la costumbre fue cambiando. Lo que primero fue un intercambio de regalos entre ciudadanos se convirtió, en distintas culturas, en una dádiva o reconocimiento entregado en fechas especiales. En el ámbito laboral moderno, esa tradición tomó la forma de una gratificación de fin de año que los empleadores otorgaban a sus empleados.

Los primeros antecedentes del aguinaldo en Argentina

En Argentina, antes de convertirse en ley, el aguinaldo apareció como una práctica aislada. Algunos registros históricos señalan que hacia la década de 1880 ciertos comerciantes ya entregaban pagos extraordinarios a sus empleados al finalizar el año, aunque sin reglas claras ni continuidad garantizada.

Festejos por el centenario de la Revolución de Mayo Foto: Archivo

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 1910, durante los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo. En ese contexto, el entonces intendente de Buenos Aires, Manuel Güiraldes, dispuso el pago del llamado“Aguinaldo del Centenario” para empleados municipales. Fue una medida excepcional, pero marcó un precedente importante: por primera vez, el Estado aparecía como protagonista en la entrega de una suma adicional vinculada al trabajo.

Otro antecedente clave se registró en Jujuy, en 1924, durante la gobernación de Benjamín Villafañe, cuando se sancionó una ley provincial que contemplaba un pago adicional para funcionarios públicos y personal de servicio. Aunque su alcance era limitado, mostró que la idea de una remuneración complementaria empezaba a instalarse en distintas administraciones.

El decreto de 1945 que cambió la historia laboral argentina

El punto de quiebre llegó el 20 de diciembre de 1945, cuando el gobierno de facto de Edelmiro Farrell dictó el Decreto-Ley 33.302/45. La norma creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones y estableció, entre otras medidas, el Sueldo Anual Complementario. La iniciativa estuvo vinculada a las políticas impulsadas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, conducida por Juan Domingo Perón.

Decreto de Perón sobre el aguinaldo Foto: Archivo

El decreto no surgió en un vacío político. En sus considerandos, la norma hablaba de elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras, promover la paz social y regular las remuneraciones como parte de una intervención estatal orientada al “bienestar general”. Esa mirada reflejaba un cambio de época: el salario dejaba de ser entendido únicamente como una cuestión privada entre empleador y empleado, y pasaba a ocupar un lugar central en la política pública.

De gratificación a derecho: la consolidación del aguinaldo

La implementación del aguinaldo generó resistencias en sectores empresarios, que cuestionaban el costo de la medida. Sin embargo, el reclamo de los trabajadores y la reorganización del sistema laboral terminaron consolidando el beneficio. En 1946, el Congreso ratificó la medida mediante la Ley 12.921, lo que terminó de incorporar el aguinaldo al marco legal argentino.

El aguinaldo en libros peronistas Foto: Libros Peronistas

A partir de entonces, el aguinaldo dejó de ser un gesto voluntario o una concesión ocasional. Se convirtió en un derecho laboral de alcance nacional. Esa transformación es central para entender por qué el SAC ocupa un lugar tan fuerte en la cultura económica argentina: no se trata solo de “un sueldo extra”, sino de una conquista que modificó la relación entre trabajo, salario y Estado.

Cuándo empezó a pagarse en dos cuotas

Durante sus primeras etapas, el aguinaldo se cobraba como una suma anual. Con el tiempo, el sistema fue modificándose hasta llegar al formato actual de dos pagos: uno a mitad de año y otro en diciembre. La Ley de Contrato de Trabajo y sus modificaciones terminaron de ordenar los plazos y la forma de cálculo.

Hoy, la legislación establece que el SAC debe liquidarse sobre la mayor remuneración mensual devengada dentro de cada semestre. En la práctica, esto significa que si un trabajador tuvo horas extras, comisiones u otros conceptos remunerativos, esos montos pueden influir en el cálculo cuando integran el salario más alto del período.

Por qué el aguinaldo sigue siendo clave para los argentinos

En un país atravesado por ciclos de inflación, crisis económicas y pérdida de poder adquisitivo, el aguinaldo mantiene una importancia social enorme. Para los trabajadores registrados, representa una herramienta para equilibrar gastos en momentos sensibles del año: vacaciones de invierno, tarifas, alquileres, cuotas, fiestas, útiles escolares o consumo familiar.

Pero su peso simbólico es igual de fuerte. El aguinaldo recuerda que muchos derechos laborales que hoy parecen obvios fueron, en su momento, discusiones intensas. Su historia muestra cómo una antigua tradición de regalos se transformó, en Argentina, en una pieza central del salario moderno. De gesto patronal a obligación legal, el aguinaldo es una de las marcas más visibles de la evolución del trabajo en el país.