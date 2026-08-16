ARCA alertó por una nueva estafa: piden una foto del DNI y hasta $200.000 por una supuesta encomienda

ARCA advirtió sobre una nueva campaña de phishing que utiliza la identidad visual del organismo para engañar a contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió por una nueva modalidad de estafa que busca engañar a contribuyentes mediante correos electrónicos que aparentan ser comunicaciones oficiales del organismo.

El mensaje fraudulento plantea que una encomienda internacional quedó retenida en la Aduana y que es necesario realizar un pago para poder liberarla. Sin embargo, la maniobra no termina en el pedido de dinero: también solicita una fotografía del DNI, tanto del frente como del dorso, bajo el supuesto objetivo de verificar la identidad del destinatario.

Los estafadores aseguran que una supuesta encomienda internacional quedó retenida y reclaman un pago para liberarla. Foto: Imágenes ilustrativas

La estrategia reúne varias características habituales del phishing, como el uso de una identidad visual similar a la de un organismo oficial, enlaces que conducen a páginas falsas y mensajes que buscan generar urgencia para que la víctima actúe rápidamente.

La nueva modalidad de estafa: qué advirtió ARCA

El engaño comienza con la llegada de un correo electrónico falso que utiliza elementos gráficos similares a los de ARCA. En el mensaje se informa que una supuesta encomienda internacional se encuentra retenida y que el destinatario debe abonar un arancel para recibirla.

A través de un enlace incluido en el correo, la víctima es dirigida a un sitio web que imita la apariencia de una página oficial. Allí puede encontrarse con formularios destinados a recopilar datos personales y con un pedido de pago.

Así es el mail fraudulento que llega al correo electrónico. Foto: X (Twitter).

Así es el mail fraudulento que llega al correo electrónico. Foto: X (Twitter).

En algunas de las comunicaciones detectadas, el monto solicitado ronda los $200.000, aunque el pedido de una fotografía del DNI representa otro de los principales riesgos de la maniobra.

La solicitud de documentación personal puede permitir que los delincuentes obtengan información que posteriormente podría ser utilizada en intentos de suplantación de identidad u otras operaciones fraudulentas.

¿Cómo reconocer el correo falso?

Hay algunas señales que pueden ayudar a detectar este tipo de estafas:

Solicitudes de pagos urgentes para resolver supuestos trámites.

Enlaces incluidos en correos inesperados que conducen a páginas externas.

Pedidos de fotografías del DNI o de otros documentos personales.

Direcciones web que no coinciden exactamente con los sitios oficiales.

Mensajes que generan sensación de urgencia o buscan impedir que el usuario compruebe la información.

Por eso, ante un correo de estas características, lo recomendable es no hacer clic en los enlaces, no descargar archivos y no enviar documentación personal.

Los delincuentes utilizan páginas falsas que imitan la apariencia de sitios oficiales para obtener datos personales. Foto: Red Seguridad

Qué hacer ante una supuesta deuda o encomienda retenida

ARCA recuerda que las comunicaciones oficiales con los contribuyentes se realizan a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Por ese motivo, si una persona recibe un correo que reclama un pago o solicita información personal, lo más seguro es no ingresar al organismo mediante el enlace recibido. En cambio, debe acceder directamente a los canales oficiales y verificar si existe efectivamente una notificación o trámite pendiente.

También es importante revisar cuidadosamente la dirección del sitio web antes de ingresar datos. Que una página tenga los colores, logotipos y diseño de un organismo conocido no significa que sea legítima.

Los sitios utilizados para phishing suelen recurrir a direcciones muy similares a las verdaderas para intentar confundir a los usuarios.

La imagen del DNI contiene información sensible que puede ser utilizada en intentos de suplantación de identidad. Foto: Grok AI.

El riesgo de enviar una foto del DNI

La fotografía del DNI contiene numerosos datos personales, entre ellos el nombre, número de documento y fotografía del titular. Esa información puede adquirir un valor mayor cuando los estafadores consiguen combinarla con otros datos obtenidos mediante diferentes métodos.

Una copia del documento puede ser utilizada en intentos de suplantación de identidad, así como en determinadas gestiones que requieren acreditar la identidad de una persona.

Por eso, el riesgo no se limita a perder el dinero solicitado por los delincuentes. Entregar una imagen del DNI también puede dejar información sensible en manos de terceros.

Cuanto más completa sea la información obtenida por los estafadores, mayores pueden ser las posibilidades de que intenten utilizarla posteriormente para realizar operaciones en nombre de la víctima.

El correo fraudulento también solicita una fotografía del DNI, tanto del frente como del dorso. Foto: Mi Argentina

Qué hacer si ya enviaste una foto del DNI

Si una persona cayó en la estafa y ya compartió una fotografía de su documento, es importante actuar rápidamente.

En primer lugar, se recomienda realizar la denuncia correspondiente y conservar todas las pruebas disponibles: el correo recibido, las capturas de pantalla, la dirección del sitio fraudulento y cualquier conversación relacionada con la maniobra.

También es conveniente prestar atención a los movimientos de las cuentas y productos financieros personales y revisar periódicamente la información disponible en los registros crediticios, con el objetivo de detectar operaciones que no hayan sido realizadas por el titular.

Si además se efectuó un pago, es fundamental contactar cuanto antes al banco, tarjeta o billetera virtual utilizada para informar la situación y consultar si existe la posibilidad de detener o revertir la operación.

Si la víctima realizó un pago, debe comunicarse cuanto antes con el banco, tarjeta o billetera virtual utilizada. Foto: Unsplash.

Los comprobantes de pago, capturas y mensajes deben conservarse, ya que pueden resultar útiles para realizar reclamos y respaldar una eventual denuncia.

La principal recomendación ante este tipo de maniobras es simple: no entregar dinero ni documentación personal ante un mensaje inesperado sin verificar primero su autenticidad. En caso de duda, siempre es preferible ingresar directamente al sitio oficial del organismo y comprobar allí si existe realmente un trámite pendiente.