Importante actualización de ANSES: los jubilados ya pueden ver sus liquidaciones históricas desde la app

Los jubilados ya pueden ver sus liquidaciones históricas en la app Mi ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció que, desde ahora, aquellos que perciban jubilaciones y pensiones podrán consultar su liquidación histórica de haberes desde la app Mi ANSES de forma rápida y sencilla. De este modo, también podrán revisar los conceptos que forman parte del cobro de su prestación mensual.

Las personas interesadas pueden acceder al recibo previsional a través de la aplicación de manera segura, rápida y confidencial, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El documento cuenta con validez oficial para realizar cualquier tipo de trámite. Esta aplicación móvil, disponible para iPhone y Android, se puede descargar a través del código QR en este enlace.

Las personas interesadas pueden acceder al recibo previsional a través de la aplicación de manera segura, rápida y confidencial, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Foto: ANSES

Paso a paso, cómo ver el recibo en la app Mi Anses

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app Mi ANSES. Seleccionar la opción Jubilación > Consultar tu recibo de haberes. Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores. Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.

También se puede acceder al recibo de haberes desde el sitio oficial de ANSES, sección Mi ANSES.

Solicitar el recibo previsional en la app Mi Anses. Foto: ANSES

¿Qué información incluye el recibo de haberes de ANSES?

Qué conceptos se sumaron a la liquidación del mes.

Qué conceptos se descontaron de la liquidación del mes.

Cuál es el monto final a cobrar.

Calendario de jubilados y pensionados que cobran la mínima en julio 2026

Para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, el calendario de julio queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Calendario de pagos de ANSES del mes de junio. Foto: ANSES

Este grupo es uno de los más consultados cada mes, ya que reúne a beneficiarios que perciben la jubilación mínima y que, en julio, también reciben el refuerzo extraordinario previsto para los ingresos más bajos.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Los beneficiarios que cobran jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo tendrán un calendario diferenciado, con pagos programados para la segunda quincena de julio. En este caso, ANSES estableció las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.

La separación entre quienes cobran la mínima y quienes superan ese monto permite ordenar el flujo de pagos, especialmente en meses con feriados o jornadas no laborables que puedan afectar la actividad bancaria.