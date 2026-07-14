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Reforma Laboral para empleadas domésticas en 2026: qué cambió y qué deben hacer los empleadores

La Reforma Laboral incorporó modificaciones para el régimen de trabajo en casas particulares, incluyendo cambios en el período de prueba y en el cálculo de créditos laborales. Conocé qué aspectos fueron actualizados, cuáles son los derechos que continúan vigentes y las obligaciones que deben cumplir los empleadores del servicio doméstico.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Aumento salarial para el personal doméstico.
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La Reforma Laboral para empleadas domésticas introdujo cambios que impactaron sobre el régimen de trabajo en casas particulares regulado por la Ley 26.844 ya que este sector se encuentra excluido de la Ley de Contrato de Trabajo y se rige por un sistema especial. Así, la nueva normativa introdujo modificaciones de aspectos vinculados al período de prueba, créditos laborales y nuevas obligaciones administrativas.

En este contexto, las personas que contratan trabajadores del servicio doméstico deben seguir observando todas las obligaciones establecidas por la normativa vigente. Entre ellas se encuentran la inscripción de la relación laboral, el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes, la afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y el cumplimiento de las remuneraciones mínimas fijadas para cada categoría laboral.

La reforma laboral para empleadas domésticas introdujo cambios que impactaron sobre el régimen de trabajo en casas particulares. Foto: Gobierno argentino

¿Cuáles fueron los cambios que introdujo la reforma laboral para empleadas domésticas?

La Reforma Laboral para empleadas domésticas incorporó la modificación que establece la posibilidad de que el empleador y la trabajadora puedan evaluar si quieren continuar con su relación laboral teniendo en cuenta las nuevas condiciones. Así, durante un lapso de tiempo determinado pueden barajar la opción de continuar con la relación laboral o terminar con ella, y al finalizar este tiempo, rigen plenamente los derechos que se remiten a la estabilidad laboral y las reglas generales sobre indemnizaciones.

Empleadas domésticas. Foto: NA.
¿Cuáles son las modificaciones que estableció la modificación al régimen laboral de empleadas domésticas?

Otro de los cambios clave que incorporó la nueva reforma es la actualización del sistema de cálculo de los créditos laborales, que será aplicable en eventuales reclamos judiciales que deriven de la misma relación laboral. No obstante, la Ley 26.844 continúa siendo la norma que regula la actividad y conserva las disposiciones específicas aplicables a este sector.

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¿Qué obligaciones laborales se mantienen vigentes posterior a la reforma laboral?

Los empleadores deben mantener el cumplimiento de las obligaciones previstas por el régimen especial de casas particulares, que son:

  • Registrar la relación laboral desde el primer día.
  • Inscribir a la trabajadora mediante el servicio “Casas Particulares” de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
  • Asignar correctamente la categoría laboral según las tareas desempeñadas
  • Respetar los salarios mínimos vigentes
  • Emitir el recibo de sueldo cada mes
  • Pagar la remuneración el los plazos establecidos
  • Realizar los aportes jubilatorios correspondientes así como también las contribuciones patronales y la obra social
  • Contratar una ART
  • Otorgar vacaciones, licencias, descansos y el Sueldo Anual Complementario (SAC).
Empleada doméstica. Foto: Unsplash.
Las obligaciones sobre la contratación de personal doméstico alcanzan incluso a los empleadores que contratan personal por una carga horaria reducida o cuando la trabajadora presta servicios para más de un empleador.

Estas obligaciones alcanzan incluso a los empleadores que contratan personal por una carga horaria reducida o cuando la trabajadora presta servicios para más de un empleador, en tanto cada uno de ellos debe proceder a su registración individual y efectuar los aportes y contribuciones correspondientes.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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